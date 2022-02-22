Немецкий депутат Бек усомнился в эффективности санкций Запада против России

Берлин, 22 февраля. Россия смогла адаптироваться к ограничительным мерам Запада, которые в итоге продемонстрировали свою бесполезность. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Немецкий политик попытался проанализировать, как РФ удалось выработать устойчивость к западным санкциям. Речь идет об ограничительных мерах, которые Евросоюз и США начали вводить против России после воссоединения с Крымом в 2014 году.

Гуннар Бек раскрыл неудобную правду о провале Запада в «санкционной войне» с Россией. По его словам, Москва смогла подготовиться к подобным выпадам и обеспечила значительный запас иностранной валюты, частично конвертировав ее в золото.

Золотовалютные резервы Центрального Банка России превышают сумму в 540 миллиардов евро, уточнил депутат. Также его поразил низкий уровень российского государственного долга.

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«Избыточные доходы от экспорта нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния объемом 166 миллиардов евро, а государственный долг составляет всего 20% ВВП», — сообщил Бек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад ввел бы санкции даже без признания ЛДНР. Вера в то, что Москва не столкнулась бы с новыми ограничительными мерами, является заблуждением, сказала дипломат.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил РФ экстренными санкциями в связи с признанием республик Донбасса. Главы МИД стран Евросоюза обсудят дальнейшие действия в отношении Москвы на внеочередной встрече во Франции, 22 февраля, сообщает Национальная служба новостей.