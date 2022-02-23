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Аналитик Демидов: Европа погрузится в хаос, если введет санкции на поставку энергоресурсов из РФ

Экономика
Аналитик Демидов: Европа погрузится в хаос, если введет санкции на поставку энергоресурсов из РФ
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов сомневается, что Запад решится ввести санкции на поставки российских энергоносителей в страны ЕС из-за признания республик Донбасса.

«30% газа и чуть меньше нефти поступают в ЕС именно из России. Если обрубить эти каналы, то Европа погрузится в хаос», — заявил Владимир Демидов.

Между тем эксперт ожидает усиление давления на ЕС со стороны США в вопросе поставок российских энергоносителей, которое, по его мнению, может выразиться в том, что «Северный поток — 2» не будет запущен в этом году. Но на долгосрочную конфронтацию с РФ, уверен аналитик, Евросоюз навряд ли решится.

«Если посмотреть на сегодняшнюю политику Европы, можно увидеть, что популизм там превалирует над рациональным подходом. Когда я вижу, какие решения принимают прибалтийские республики и Польша, я понимаю, что они стреляют себе в ногу, продолжая ругаться с Россией — их политикам совершенно плевать на рост своей экономики. Но если мы взглянем на политику уже нового Правительства Германии, то увидим, что она более сдержанная: они, например, запретили продавать свое оружие другим странам. Конечно, они подпишутся под санкциями, но я уверен, они понимают, что их экономика напрямую зависит от поставок энергоресурсов из России. Это мы видим по изменению той риторики, которую вела Анналена Бербок (глава МИД Германии. — Прим. ред.) до выборов и после», — отметил Владимир Демидов.

Аналитик Демидов: Европа погрузится в хаос, если введет санкции на поставку энергоресурсов из РФ
Федеральное агентство новостей /
По мнению аналитика, Украина не получит политическую поддержку Евросоюза в иске «Нафтогаза» к России на 10 млрд долларов за крымские месторождения нефти.

«Данный иск политизирован. Я думаю, Запад ограничится санкциями и не вынесет вердикта в пользу Украины по данному иску в 2023 году, как сказал об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Судебный процесс будет тянуться очень долго, ситуация в долгосрочной перспективе выровняется, отношения наладятся, и иск не будет удовлетворен в пользу Украины», — считает Владимир Демидов.

В то же время аналитик не ожидает от Евросоюза расследования фактов коррупции президента Украины Владимира Зеленского, у которого, по информации СМИ, на счету в банке Dresdner Bank Lateinamerika в Коста-Рике обнаружилось 1,2 млрд долларов, которые он скопил за последние 36 месяцев.

«Сейчас президент Украины нужен Западу как противовес России, поэтому претензий к нему не будет. Мы можем вспомнить недавно вскрывшийся инцидент по офшорам президента Зеленского, который тоже закончился ничем», — пояснил Владимир Демидов.

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