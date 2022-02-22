Политолог Мухин назвал признание ЛДНР «санкциями» за неисполнение Минских соглашений

Генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин назвал принятие суверенитета Луганской и Донецкой народных республик мерами воздействия за семилетнее неисполнение Минских соглашений Украиной, Германией и Францией. Об этом он заявил во время эфира программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это санкции. Это в таком виде они просто. Причем они достаточно действенные. За этим последует замирение — пресловутое принуждение к миру Украины. Да, сейчас мяч на ее стороне. Да, сейчас, к сожалению, психически не очень стабильные люди принимают решение, чтобы бомбить, вернуть и так далее», — сказал Алексей Мухин.

Федеральное агентство новостей /

По мнению эксперта, далее произойдет обрушение украинской государственности. Сам же Владимир Зеленский может пострадать от действий своих своих соратников в лице Порошенко и Авакова, так как не успел создать «плацдармы поддержки» в Европе.

«Будет ли война глобальная? Конечно не будет. Потому что ни Европа, ни США к ней экономически не готовы. Война начинается, когда ты уверен в победе. А кризисное состояние экономики наших западных партнеров технически не позволяет это сделать при условии того военного потенциала, который Россия продемонстрировала, в частности, на стратегических учениях перед этим», — добавил Алексей Мухин.

Федеральное агентство новостей /

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