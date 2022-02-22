Определение численности отправляемых в Донбасс формирований ВС РФ остается за президентом

Москва, 22 февраля. Президент России Владимир Путин будет определять общую численность формирований Вооруженных сил России, которые отправятся в Донбасс, сказано в постановлении Совета Федерации.

Отмечается, что глава государства также будет определять район их действия, задачи и сроки пребывания за пределами России.

Ранее сообщалось, что профильные комитеты рекомендуют Совфеду одобрить отправку ВС РФ в Донбасс. По словам сенатора Андрея Клишаса, в комитетах считают, что соответствующее постановление должно вступить в силу уже 22 февраля.