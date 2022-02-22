Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 19:58
19:56
Политика
Путин: нужно исходить из способности добра себя защитить
19:56
Общество
Актер Охлобыстин: В Донбассе несколько поколений детей выросли в подвалах
19:53
Армия
Путин: речь о вводе ВС РФ в Донбасс прямо сейчас не идет
19:52
Политика
Путин выразил надежду на дипломатическое решение вопросов о границах ДНР и ЛНР
19:50
Происшествия
Опьяневшая во время перелета в Лондон женщина ударила полицейского косметичкой по лицу
19:49
Весь мир
Букеле заявил, что Байден «потерял кредит доверия» из-за украинского кризиса
19:48
Армия
Путин: продвижение российских войск в Донбассе зависит от ситуации
19:47
Политика
Политолог Погребинский оценил испуг Авакова после слов Путина об Одессе
19:46
Происшествия
Работница сауны в Пугачеве избила коллегу поленом и лопатой
19:45
Армия
Путин: появление на Украине тактического ядерного оружия станет угрозой для России
Все новости

Прохор Шаляпин вспомнил, как бил подушкой по голове экс-супругу Ларису Копенкину

Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин вспомнил, как бил подушкой по голове экс-супругу Ларису Копенкину
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 22 февраля. Музыкант Прохор Шаляпин высказался об отношениях с бывшей женой Ларисой Копенкиной. Артист заверил, что никогда не поднимал руку на супругу, кроме шуточного боя подушками.

Копенкина признавалась, что каждый из ее бывших мужей пытался применить к ней насилие. При этом бизнесвумен подчеркивала: она всегда давала отпор.

Шаляпин прокомментировал откровения экс-супруги. Артист вспомнил, что несколько раз действительно дрался с возлюбленной, но в шутку.

«Мне неинтересно, кто там на нее поднимал руку. Я не из их числа. Только подушкой по голове бил. Несколько раз. Мы шутили так, играли. Собственно — все», — поделился артист в комментарии Teleprogramma.pro.

При этом Шаляпин признался, что в его браке с экс-возлюбленной бывали напряженные моменты. Иногда супруги даже угрожали друг другу, но дальше слов конфликты никогда не заходили.

По словам Копенкиной, один из ее мужей был настоящим тираном. Так, однажды она избила его во время ссоры. Копенкина вспомнила, что ударила супруга деревянным крестом, который получила в подарок. Тогда пострадавшего мужчину увезла скорая помощь. Бизнесвумен отметила, что позднее ей пришлось даже общаться с полицией из-за инцидента.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Прохор Шаляпин вспомнил, как бил подушкой по голове экс-супругу Ларису Копенкину
шаляпин музыкант копенкина
Комментировать