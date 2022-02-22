Прохор Шаляпин вспомнил, как бил подушкой по голове экс-супругу Ларису Копенкину

Москва, 22 февраля. Музыкант Прохор Шаляпин высказался об отношениях с бывшей женой Ларисой Копенкиной. Артист заверил, что никогда не поднимал руку на супругу, кроме шуточного боя подушками.

Копенкина признавалась, что каждый из ее бывших мужей пытался применить к ней насилие. При этом бизнесвумен подчеркивала: она всегда давала отпор.

Шаляпин прокомментировал откровения экс-супруги. Артист вспомнил, что несколько раз действительно дрался с возлюбленной, но в шутку.

«Мне неинтересно, кто там на нее поднимал руку. Я не из их числа. Только подушкой по голове бил. Несколько раз. Мы шутили так, играли. Собственно — все», — поделился артист в комментарии Teleprogramma.pro.

При этом Шаляпин признался, что в его браке с экс-возлюбленной бывали напряженные моменты. Иногда супруги даже угрожали друг другу, но дальше слов конфликты никогда не заходили.

По словам Копенкиной, один из ее мужей был настоящим тираном. Так, однажды она избила его во время ссоры. Копенкина вспомнила, что ударила супруга деревянным крестом, который получила в подарок. Тогда пострадавшего мужчину увезла скорая помощь. Бизнесвумен отметила, что позднее ей пришлось даже общаться с полицией из-за инцидента.