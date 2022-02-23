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Королева Елизавета вызвала к себе Уильяма и Кейт Миддлтон

Общество
Королева Елизавета вызвала к себе Уильяма и Кейт Миддлтон
royal.uk  /  Annie Leibovitz

Москва, 23 февраля. Герцог Кембриджский, принц Уильям с самого детства знал, что когда-нибудь станет королем. Правда, он не торопился думать об этом, ведь такая перспектива казалась ему далекой. Непосредственным наследником королевы является его отец — принц Чарльз. Но королева намекнула внуку, что ему необходимо готовиться к возможности принять корону в самом ближайшем будущем, пишет Woman's Day.

Неделю назад в английских СМИ появилась информация о том, что Елизавета II вызвала к себе Уильяма и Кейт Миддлтон к себе в Виндзор. Это сообщение многих удивило, ведь пандемия в Великобритании еще не закончилась и 95-летняя королева недавно заразилась коронавирусом. Но для этой важной встречи она нарушила правила предосторожности, посчитав этот визит очень важным.

По некоторым источникам, королева все-таки пообщалась с любимым внуком и его супругой, соблюдая социальную дистанцию.

Для чего же Елизавета потребовала родственников? Возможно именно для того, чтобы сообщить им о том, что Уильям теперь станет ее непосредственным преемником. Подобная перспектива на самом деле обрадовала многих британцев. Народ больше любит принца Уильяма, чем его отца Чарльза.

Не стоит забывать и о почтенном возрасте Чарльза. Ему 73 года, и жалобы на здоровье имеются. И после того, как принц вместе с Камиллой Паркер-Боулз второй раз заболел коронавирусом, опасения по поводу дальнейшей судьбы британского престола втрое усилились. 

Беспокойство масс оправдано, ведь под ударом коронавируса и Уильям, и королева, а это уже опасно. Впрочем, британцы уверены, что родственники выздоровеют.

Ранее сообщалось, что королеве Елизавете стало тяжело ходить. 

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