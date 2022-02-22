«Путин показал, что значит быть лидером»: граждане Турции поддержали признание ЛДНР

В последние месяцы Турция не оставляла попыток примерить на себя роль посредника в разрешении кризиса вокруг Украины. Анкара подчеркивала, что действия НАТО по расширению на восток не могут не вызывать настороженность у Москвы, и призывала прислушаться к России. Такая риторика члена НАТО вызывала удивление, но на деле потомки османов не изменяли себе — параллельно Анкара продавала ударные беспилотники Киеву, не заботясь о безопасности мирных жителей ЛНР и ДНР.

Свое истинное отношение турки показали после признания Россией суверенитета республик Донбасса. Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявил, что он не приемлет решения президента РФ Владимира Путина, и назвал действия Москвы «явным нарушением территориальной целостности Украины». Такую реакцию высоко оценил глава Украины Владимир Зеленский, который сразу же позвонил турецкому коллеге, чтобы поблагодарить за поддержку.

Впрочем, граждане Турции позицию своего лидера не разделяют. Судя по комментариям турок в соцсетях, большинство из них выражают поддержку Москве. Что на самом деле думают граждане республики о решении России относительно ЛНР и ДНР, разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».

Кошки-мышки

«Путин играет с США и НАТО. Он играет со старым Западом, как кошка с мышкой. Он плавно вытянул Донбасс из лап НАТО и Запада. Украина тоже вернется к России. А улицы Запада, который очень скоро останется без природного газа, захлебнутся в беспорядках и огне», — написал пользователь Twitter @SamilSzarslan.

Putin; ABD+NATO ve yaşlı Batıyla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor.

Donbas bölgesini NATO ve Batının elinden tereyağından kıl çeker gibi aldı, Ukrayna' da Rusya'ya geri dönecek

Ve;

Çok yakında doğalgazsız kalacak olan Batınında sokakları karışacak ve ateşler içinde kalacak. — şamil. (@SamilSzarslan) February 21, 2022

Юзер с ником @sirius48911 обратил внимание на неоднозначную позицию Соединенных Штатов.

«Увлечение Украины Западом и ее рвение по поводу членства в НАТО, а также провокации Америки стали концом Киева. Украина теперь поняла, что нельзя противостоять России, опираясь на Запад. Так вот и останешься с носом», — пишет он.

Ukrayna’nın Batı hayranlığı Nato üyeliği hevesi Amerikanın kışkırtıcı tavrı sonunu getirdi . Sen Ukraynasın batıya güvenip Rusya ‘ ya kafa tutamazsın böyle ortada kalırsın . — deniz tarık inan (@sirius48911) February 21, 2022

@TalipTurkog не согласен с президентом Эрдоганом в том, что решение Москвы по ЛДНР было неправильным.

«(Путин) принимает очень правильные решения. Желаю ему удачи. Нам нужен такой же самостоятельный президент, как он», — заявил он.

Adam Çok iyi hamleler yapıyor helal olsun bizimde başımıza Putin gibi bir başkan lazım — Talip Türkoğlu (@TalipTurkog) February 22, 2022

«Путин показал, что означает быть мировым лидером. А наши руководители ездят по Африкам в поисках заработка», — иронизирует @keremelif4848.

Dünya lideri nasıl olunurmuş gösterdi putin. Bizimkide somalide senegalde para peşinde. — Kerem Cengiz (@keremelif4848) February 21, 2022

Между тем известный турецкий политик Догу Перинчек в соцсетях объяснил верность решений Российской Федерации и их пользу для Турции.

«Любой удар по угрозе США служит безопасности Турции. Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, созданных восемь лет назад, заблокировало расширение НАТО на восток. Турция обрела более безопасную позицию на фронте Восточного Средиземноморья», — уверен он.

4. Sekiz yıl önce kurulan Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bugün Rusya tarafından tanınması, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin önünü kesmiştir. Türkiye, Doğu Akdeniz cephesinde daha güvenli bir konum kazanmıştır. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) February 22, 2022

Определенная категория граждан Турции, здраво оценивающая отношения Москвы и Анкары, не скрывает недовольства резкими заявлениями внешнеполитического ведомства своей страны. К примеру, под постом BBC с комментарием МИД о том, что решение признать ЛНР и ДНР якобы «нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины», читатели попросили Анкару не вмешиваться со своими заявлениями:

«Вам бы лучше не делать такие заявления, как вы обычно держите язык за зубами ради экспорта трех тонн помидоров. Не накаркайте нам беду», — призывает @azlafet65. «Мужики, после таких слов нашего министерства иностранных дел, ставьте печки и, пока не поздно, закупайтесь углем», — пишет @Etonline1903. «Лучше бы Турция молчала. Иначе утром мы вновь проснемся с новым подорожанием электричества и природного газа», — считает @serhat_ak0. «Мы слишком рано делаем подобные заявления. Будьте уверены, НАТО отвернется от нас, как только мы окажемся для них неугодными», — уверен @ERTANCAN33.

Türkiye'den Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararlarına tepki: "Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz"https://t.co/VmCjmTEHbd pic.twitter.com/LK7Bq6YgId — BBC News Türkçe (@bbcturkce) February 21, 2022

«Это очень неправильное заявление. Турция должна была быть рядом с Россией, ведь она наш сосед. [Анкаре] следовало быть сдержаннее и избегать таких неправильных высказываний», — написал пользователь @dermandilekk, комментируя заявление МИД Турции, процитированное в аккаунте Anadolu.

Çok yanlış , Türkiye rusyaya yakın olmalıydı en nihayetinde komşumuz. İtidalli olması gerekirken yanlış bir hamle.. — dermandilek (@dermandilekk) February 21, 2022

Судя по всему, прозападные СМИ, работающие в турецком сегменте, полностью провалили свою пропагандистскую задачу. Об этом явно свидетельствует поддержка, которую решению властей России выражают читатели.

«Он (Путин — Прим. ред.) очень смелый. Как бы в одиночку говорит всему Западу: нападайте все разом. Экономические санкции не остановят Путина», — пишет @sdsyl.

Некоторые пользователи подчеркивают, что провокации вокруг украинского кризиса исходят явно не от России, а от Великобритании и США.

«Америка и Англия пытаются настроить Европу против России. Будущее Америки зависит от отставания развития России и Китая», — отмечает @HseyinT27583377.

adam muhteşem tam bir vatansever! — ŞANSLI JEDİ (@SansliJ) February 21, 2022

«Что такое государство? Кто такой государственный деятель? Что такое ответственность? Как защищать свои права и получать их? Как управлять кризисом? Путин поставил точку в напряжении России и Украины. Войны, которой так хотели Англия и США, не будет», — пишет @guraytopac.

Devlet nedir?

Devlet adamı kime denir?

Sorumluluk nedir?

Hak nasıl aranır; istenir; alınır?

Kriz nasıl yönetilir?#Rusya #Ukrayna gerginliğine #Putin son noktayı koydu.

İngiltere ve ABD'nin istediği SAVAŞ OLMAYACAK.#bunlarıkonuşalım — Güray TOPAÇ (@guraytopac) February 21, 2022

А экономист Мурат Сагман в качестве реакции на заявления Анкары опубликовал завещание основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка с важными советами, к которым следовало бы прислушаться Эрдогану:

«1) Не вмешивайтесь во внутренние дела соседей. 2) Не провоцируйте Россию. 3) Не ввязывайтесь в споры между арабскими странами. 4) Не давайте совета, если вас не спросили. 5) Не становитесь орудием империалистических амбиций Запада».