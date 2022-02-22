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Геннадий Онищенко: «Признание ДНР и ЛНР — важный шаг к объединению трех славянских народов»
Политика
Геннадий Онищенко: «Признание ДНР и ЛНР — важный шаг к объединению трех славянских народов»
Федеральное агентство новостей  / 

Политик и врач, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в авторской колонке для ФАН поделился своими надеждами в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Славянские народы должны быть вместе. Колонка Геннадия Онищенко

Это очень радостное событие, и я, конечно, поздравляю всех граждан России с признанием независимости ДНР и ЛНР. Особенно горячо поздравляю своих земляков — жителей Донбасса, в том числе почти миллион российских граждан, которые там живут.

Решение о признании ДНР и ЛНР — это так давно желанная определенность для всех, в первую очередь для людей, живущих в Донбассе. Теперь граждане этих республик почувствуют себя увереннее, особенно это важно для молодежи. Люди не должны быть в подвешенном состоянии. Да, мы и до этого не сидели сложа руки. Мы делали большое дело — помогали аккредитовать вузы Донбасса, в том числе медицинские, согласовывали учебные программы так, чтобы молодые дончане могли продолжать обучение в России, чтобы у молодежи было достойное и понятное будущее.

Геннадий Онищенко: «Признание ДНР и ЛНР — важный шаг к объединению трех славянских народов»
ФБА «Экономика сегодня» /

Но в любом случае юридическое признание ДНР и ЛНР — это очень важно, это новое слово в жизни этих республик, хотя фактически речь пока идет не обо всех Донецкой и Луганской областях, а только об их части. Но я уверен, что все впереди.

Надеюсь, работа в этом направлении будет продолжена, несмотря на все происки Запада в попытке разделить и рассорить славянские народы. Не сомневаюсь, что правда, да и просто благоразумие восторжествуют. Уверен — нет силы, которая может помешать тому, чтобы историческая справедливость была восстановлена. Когда это произойдет, три великих славянских народа — русские, белорусы и украинцы — снова будут вместе. Это именно то, к чему стремились многие поколения наших предков на протяжении всей нашей истории. И я верю, что ждать осталось недолго.

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Все новости / Политика / Геннадий Онищенко: «Признание ДНР и ЛНР — важный шаг к объединению трех славянских народов»
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