Киевские власти допустили большую ошибку в отношении Российской Федерации, которая стоила Украине потерей территорий. Об этом заявил украинский юрист, политик, бывший генеральный прокурор Украины, генерал-лейтенант налоговой милиции Святослав Пискун.

Президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам объявил об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал это «давно назревшим решением». После этого он с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписал договоры о сотрудничестве.

Во вторник, 22 февраля, парламенты Донецкой и Луганской народных республик ратифицировали документы, во второй половине дня это сделали и депутаты Госдумы РФ единогласно. «За» проголосовали все 400 присутствующих депутатов. Документ ратифицировали и члены Совета Федерации.

В свою очередь, украинский генерал-лейтенант Святослав Пискун назвал главную ошибку Киева в отношении России, из-за которой страна лишилась двух своих областей. По его словам, киевским властям нельзя было обрывать все связи с Москвой.

«Я думаю, нашей главной ошибкой, которая была сделана уже давно, является то, что мы не начали прямых переговоров с Россией. Я не говорю, что они должны быть между двумя президентами. Может, они могли бы быть в каком-то другом формате. Например — встречи на уровне министерств иностранных дел, парламентов. Ситуация показала, что это было нужно делать. Как говорят: «Нельзя, но нужно», — заявил Пискун.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Далее он добавил, что киевские власти еще могут спасти ситуацию. Для этого нужно, считает Пискун, наладить диалог с Российской Федерацией.

«Если Россия сказала, что не будет говорить с Украиной о Крыме и Донбассе, то тогда давайте говорить о чем угодно, ведь самое главное — встреча и диалог. Должен быть контакт. Все эксперты со мной согласны: что какой-то минимальный контакт с Россией должен был бы быть. Вспомните, как отлично прошла встреча 9 декабря 2019 года в Париже. Мы подписали хорошие документы. Но вместо того, чтобы дальше двигать эту тему, вы ее взяли и остановили», — резюмировал Святослав Пискун.

Признание ДНР и ЛНР Россией стало возможным из-за нездоровой политики Киева, которая может обернуться для страны печальными последствиями — развалом Украины. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.