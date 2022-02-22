Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Москва, 22 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы о ратификации соглашений о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к соотечественникам по ситуации в Донбассе, в ходе которого глава государства подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Во вторник, 22 февраля, за ратификацию соглашений о сотрудничестве с республиками Донбасса единогласно проголосовали депутаты Госдумы. Аналогичное решение приняли члены Совета Федерации.