Независимость Донбасса: почему только сейчас, а не раньше?

Признание Россией на официальном государственном уровне независимости Донецкой и Луганской народных республик действительно стало «землетрясением» для всей системы международных отношений, в который раз подтвердив правоту китайского определения нашей страны как «Э-го» — «Государства неожиданностей (затягивания и мгновенных перемен)».

Надо сказать, что она «вовеки непонятна» не только «иноземным мудрецам», но и сама себе: тютчевское «Умом Россию не понять…» — как раз об этом. Здесь немало общего с пресловутой «женской логикой», что давным-давно привело к созданию мифа о «женской природе России», но на деле все совершенно иначе: работает не интуиция, не «чуйка», не формальная и даже не диалектическая, а троичная логика — не рассудок и не ум, а мудрость. Которая «со стороны» чаще всего выглядит как явная глупость (наши сказки про Ивана-дурака — лучшее тому подтверждение).

Поэтому, когда Владимир Путин говорит, что «давно надо было это сделать», т. е. признать независимость народных республик Донбасса на основе прошедших там еще в 2014 году референдумов, он действует в полном соответствии с традиционной русской системой ценностей. И на вопрос о том, почему, если «надо», это не было сделано восемь лет назад, ответ достаточно прост: тогда было надо и даже очень, но нельзя. Еще проще было вообще не доводить дело до победы Евромайдана и поддержать президента Украины Виктора Януковича, который с тех пор сидит в Ростове-на-Дону. Даже проект «Новороссии», от Харькова до Одессы, было проще реализовать, чем сегодня. Однако последствия, скорее всего, оказались бы куда более тяжкими, чем сейчас.

Global Look Press / Bai Xueqi/Xinhua

Дело здесь даже не в отсутствии на тот момент у России высокоточного «гиперзвука» и других новейших систем вооружений. И не в общих настроениях украинского общества, питавшего массовые евроиллюзии. Ведь наш противник — не Украина, а США и их союзники, которые, собственно, и устроили государственный переворот в Киеве, приведя к власти там свою прямую агентуру. Нет, дело в том, что сам коллективный Запад в начале 2014 года был гораздо более силен и устойчив, чем сегодня. А политические аспекты его ослабления: все больше слов, все меньше реальных возможностей, — в последнее время не отмечал только ленивый. А вот аспектам финансово-экономическим уделялось куда меньше внимания. Хотя без их учета понять то, что происходит на военно-политическом уровне, практически невозможно. И если посмотреть на происходящее с этой точки зрения, то «почему сейчас, а не тогда?» — станет более понятным.

Вся «империя доллара»: и в американской, и в глобальной, «ямайской» своих формах, — исчерпала свой запас прочности. При рекордных темпах инфляции, в том числе «сырьевой», ФРС продолжает массированную денежную эмиссию, не повышая учетную ставку. Спрос на ценные бумаги федерального казначейства упал почти до нуля, а количество вакантных рабочих мест превысило 11 миллионов при 8,7 миллиона безработных. Иными словами, ресурсов для давления даже на Россию, не говоря уже про Китай, у США не осталось никаких, за исключением разве что информационных.

И это обстоятельство лишний раз подчеркнуто реакцией мировых рынков — фондовые падают, а сырьевые (за понятным исключением) золота, торговлю которым Запад все еще держит в своих руках через Всемирный золотой совет в Лондоне, напротив, продолжают рост. Для России, с ее профицитным бюджетом и внешнеторговым балансом, 42%-ной долей реального сектора в экономике и капитализацией корпораций, не достигающей и 50% годового ВВП, даже кратное падение стоимости акций вряд ли может существенно сказаться на социально-экономической ситуации в стране. А вот для США, где бюджетный дефицит ежегодно исчисляется уже триллионами долларов, торговый превысил 800 млрд долларов, реальный сектор дает меньше 20% ВВП, а капитализация фондового рынка превышает объем ВВП более чем вдвое, перспектива выглядит куда более токсичной и мрачной.

Подводя итог, можно сказать, что сегодня мировая экономика голосует за признание Россией независимости народных республик Донбасса — точно так же, как она проголосовала бы против в 2014–2020 годах. Возможно, поэтому соответствующее решение и было принято не когда-либо ранее, а только теперь.