Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 19:57
19:56
Политика
Путин: нужно исходить из способности добра себя защитить
19:56
Общество
Актер Охлобыстин: В Донбассе несколько поколений детей выросли в подвалах
19:53
Армия
Путин: речь о вводе ВС РФ в Донбасс прямо сейчас не идет
19:52
Политика
Путин выразил надежду на дипломатическое решение вопросов о границах ДНР и ЛНР
19:50
Происшествия
Опьяневшая во время перелета в Лондон женщина ударила полицейского косметичкой по лицу
19:49
Весь мир
Букеле заявил, что Байден «потерял кредит доверия» из-за украинского кризиса
19:48
Армия
Путин: продвижение российских войск в Донбассе зависит от ситуации
19:47
Политика
Политолог Погребинский оценил испуг Авакова после слов Путина об Одессе
19:46
Происшествия
Работница сауны в Пугачеве избила коллегу поленом и лопатой
19:45
Армия
Путин: появление на Украине тактического ядерного оружия станет угрозой для России
Все новости

Вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин рассказал об условиях поездок из России
Общество
Вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин рассказал об условиях поездок из России
pxhere.com  / 

Москва, 22 февраля. Вице-президент Российского союза туриндустрии дал комментарий о снятии эпидемиологических ограничений в Словении и рассказал туристам об особенностях путешествий в условиях коронавируса.

В открытых для россиян странах действуют санитарно-эпидемиологические ограничения. Для того, чтобы поездка не сорвалась, необходимо заранее узнать об этом, рассказал в беседе с «Радио 1» Юрий Барзыкин.

Он отметил, что количество коронавирусных требований постепенно снижается с целью привлечения туристического потока, но все равно сейчас практически нет стран, где эпидемиологических ограничений нет: либо необходима вакцинация, либо ПЦР-тест. Помимо этого в каждой стране есть свои особые требования, о которых туристу необходимо узнать заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Также вице-президент Юрий Барзыкин дал комментарий относительно новости о снятии всех эпидемиологических ограничений для иностранных туристов в Словении:

«То, что Словения приоткрыла двери – это неплохо, но это не массовое направление. Это небольшой сегмент. Сегодня 60 и более процентов на выездном рынке – это Турция. До мая включительно это Египет, Доминикана. К лету популярные направления будут меняться, добавиться Греция, Кипр, но Турция продолжит доминировать», – сказал Юрий Барзыкин.

Ранее ФАН сообщал о самые востребованные для россиян направления для отдыха на 8 марта. Среди наиболее востребованных направлений внутри страны оказались Крым и Краснодарский край, среди иностранных – Египет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин рассказал об условиях поездок из России
туризм путешествие коронавирус ограничения из-за COVID-19
Комментировать