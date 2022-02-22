Вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин рассказал об условиях поездок из России

Москва, 22 февраля. Вице-президент Российского союза туриндустрии дал комментарий о снятии эпидемиологических ограничений в Словении и рассказал туристам об особенностях путешествий в условиях коронавируса.

В открытых для россиян странах действуют санитарно-эпидемиологические ограничения. Для того, чтобы поездка не сорвалась, необходимо заранее узнать об этом, рассказал в беседе с «Радио 1» Юрий Барзыкин.

Он отметил, что количество коронавирусных требований постепенно снижается с целью привлечения туристического потока, но все равно сейчас практически нет стран, где эпидемиологических ограничений нет: либо необходима вакцинация, либо ПЦР-тест. Помимо этого в каждой стране есть свои особые требования, о которых туристу необходимо узнать заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Также вице-президент Юрий Барзыкин дал комментарий относительно новости о снятии всех эпидемиологических ограничений для иностранных туристов в Словении:

«То, что Словения приоткрыла двери – это неплохо, но это не массовое направление. Это небольшой сегмент. Сегодня 60 и более процентов на выездном рынке – это Турция. До мая включительно это Египет, Доминикана. К лету популярные направления будут меняться, добавиться Греция, Кипр, но Турция продолжит доминировать», – сказал Юрий Барзыкин.

Ранее ФАН сообщал о самые востребованные для россиян направления для отдыха на 8 марта. Среди наиболее востребованных направлений внутри страны оказались Крым и Краснодарский край, среди иностранных – Египет.