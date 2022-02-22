Путин и Алиев подписали декларацию о взаимодействии России и Азербайджана

Москва, 22 февраля. Российский президент Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии по итогам встречи в Кремле.

По словам главы РФ, подписание соглашения является новым этапом в развитии отношений Москвы и Баку.

«Декларация достаточно обширная, в ней более 40 пунктов, она охватывает важнейшие сферы нашего взаимодействия и будет иметь важнейшее значение для будущего наших двусторонних отношений», — отметил президент Азербайджана.

Декларация «будет иметь очень позитивное значение» для двух государств, их связи, а также для региональной безопасности, подытожил Алиев.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с главой Азербайджана. Соответствующую информацию подтвердили в Кремле.