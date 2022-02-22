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Актер Збруев о признании независимости Донбасса: Все делается правильно
Общество
Актер Збруев о признании независимости Донбасса: Все делается правильно
Федеральное агентство новостей  / 

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев приветствует признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом в беседе с ФАН заявил сам артист. Ранее СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донбасса.

«Все, что делается в плане признания этих республик, правильно», — сказал артист.

Актер Збруев о признании независимости Донбасса: Все делается правильно
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Александр Збруев также подчеркнул, что современному миру следует отказаться от насилия и сплотиться ради общего мирного будущего нашей планеты.

«Мир — самое главное, что есть в человеческой жизни. Не нужно никаких войн. Люди должны жить мирно, относиться друг к другу с большим вниманием. Необходимо, чтобы все-все мы были единой семьей, и ничто нас не разлучало: ни конфликты, ни другие ненужные действия. Главное — мирное голубое небо над головой», — подытожил народный артист РСФСР.

Актер Збруев о признании независимости Донбасса: Все делается правильно
Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Ранее актер Борис Щербаков в беседе с ФАН поддержал решение России признать независимость Донбасса. По словам артиста, он давно ждал этого события.

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