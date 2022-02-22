СОМБ подал в суд на издание Anadolu Agency за клевету о россиянах в ЦАР

Москва, 22 февраля. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) подало в суд на турецкое издание Anadolu Agency.

«Александр Александрович Иванов подал исковое заявление о защите чести и достоинства на турецкое информационное агентство «Анадолу» с целью привлечь издание к ответственности за распространение ложной информации о деятельности российских инструкторов в ЦАР», — указано на официальной странице СОМБ в социальной сети Вконтакте.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее руководитель отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», предупреждал, что Содружество офицеров за международную безопасность готовит иск во французский суд для защиты чести и достоинства россиян, работающих в Центральноафриканской Республике.

«Очевидно, что это часть продолжающейся пропагандисткой кампании. Их задача — выставить нас варварами. Но мы будем биться за правду и правды добьемся», — сообщил Иванов.

Также глава Содружества намерен подать в суд на президента Пятой Республики Эммануэля Макрона за клеветнические заявления в адрес российских инструкторов в Африке.