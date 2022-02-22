Анатолий Цой вернулся в проект «Звезды в Африке» после поражения в первом сезоне

Москва, 22 февраля. Музыкант Анатолий Цой пополнил состав участников экстремального шоу «Звезды в Африке». Артист во второй раз попытается побороться за победу с другими знаменитостями.

Телепроект «Звезды в Африке» стартует на канале ТНТ 27 февраля. Одним из главных сюрпризов станет появление музыканта Цоя: артист решил снова попытать удачу, несмотря на поражение в первом сезоне.

В прошлый раз музыкант покинул проект после испытания, в котором ему потребовалось съесть блюдо из неприятных ингредиентов. Тогда Цой оставил шоу по своей воле. В новом сезоне артист окажется в первой десятке участников. Ему предстоит добывать еду для себя и других, а также проходить новые испытания. Однако участники могут оставить проект по своему желанию: для этого артистам необходимо крикнуть фразы «Я звезда! Заберите меня отсюда».

Как и в прошлый раз, до финала доберутся лишь двое участников. Компанию Цою в новом сезоне составят телеведущая Алена Водонаева, певица Валя Карнавал и Карина Кросс.

Водонаева уже поделилась с поклонниками впечатлениями от участия в проекте. Журналистка призналась, что съемочной группе запрещено есть при участниках, и пожаловалась на ухудшения кожи из-за жаркого климата.