После признания Россией независимости ЛДНР часть украинских политиков остро раскритиковали нынешний правящий режим за «сдачу интересов Украины» на дипломатическом уровне. По мнению экс-депутата Елены Бондаренко, если первые лица страны продолжат прежнюю внешнеполитическую линию, Украина может сдать позиции по всем фронтам.

Сегодня в Киеве многие вспоминают, как свежеизбранный президент Зеленский говорил в 2019 году:

«Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я».

А после подписания в Париже «нормандских» обязанностей выполнить Минские соглашения он клятвенно обещал «не сдавать Украину». По мнению вменяемой части украинской политической элиты, после 21 февраля сам Зеленский встал в ряд бездарных украинских лидеров.

При этом наблюдатели напоминают — изначально Владимир Зеленский находился в крайне выигрышной позиции, пользуясь поддержкой 73% населения страны. Сегодня же, указывают независимые СМИ, Зеленский, по сути, «сдал» интересы Украины, показал свою полную импотенцию в вопросе разрешения конфликта в Донбассе и в установлении мира в целом. Киевские политологи указали — именно действующий президент методично довел Украину до нынешней плачевной ситуации.

Все «решительные» действия Зеленского ограничились поездками к линии соприкосновения, съемками в военной форме, ужинами с украинскими военными в палатке и бесконечными требованиями в сторону Запада. Ни одного варианта мирного плана по Донбассу Офис президента Украины так и не представил, зато активно игнорировал минские договоренности ради сохранения симпатий радикальных националистов. Как следствие, Зеленский быстро перестал рассматриваться Россией как вероятный партнер и сторона для переговоров.

Федеральное агентство новостей /

По мнению ряда экспертов, даже после признания Владимиром Путиным независимости ЛДНР президент Украины вел себя как зависимый человек. Сначала он ждал указаний от западных «кураторов». А затем записал видеообращение, в котором опять не представил никакой конкретики, и вновь продемонстрировал украинцам отсутствие внятного плана действий.

Как сообщила экс-депутат Верховной рады, украинский политик Елена Бондаренко, в ситуации после признания Россией ЛДНР нужно искать параллели в прошлом, например — взглянуть на Крым.

«На полуострове сразу после признания его независимости появились российские войска, и там без единого выстрела происходили исторические события. А в Донбассе российских войск не было — несмотря на все голословные утверждения Запада и части украинских политиков. Но теперь они там будут, причем на официальной основе. Это — принципиально важно для людей, которые уже восемь лет живут в чудовищных условиях в плане безопасности, живут в условиях перманентной войны, — отметила Бондаренко. — Теперь все эти миллионы людей наконец-то почувствуют себя в безопасности, услышат тишину над головой. Я уверена, что в ближайшее время обстрелы в Донбассе стихнут, военной эскалации не будет, а то «наступление России», которое нам прогнозировали с октября, так и останется пустой выдумкой. Все это мы видим по лентам новостей — по сути, все боевые действия уже затихли».

По мнению Елены Бондаренко, версию о том, что «Россия сама вышла из минских договоренностей», поддерживают в Киеве те самые люди, которые всеми силами старались не допустить даже малейшего выполнения Украиной этих соглашений.

«На непредвзятый взгляд, прекрасно видно, что основная сторона соглашений, помимо Киева — это самопровозглашенные республики. А не Москва, не Кремль и не РФ — в документах они даже не упоминаются. Поэтому, кто бы там что ни говорил, с Украины никто не снимал ответственности за выполнение «Минска-2», — сообщила она. — Наши политики сегодня не упоминают, что Украина семь лет не демонстрировала ни малейшего желания их выполнять. А в последние недели об этом открыто говорили первые лица нашего государства. Поэтому какие вообще могут претензии к России? Активность наших политиков довела нас до того, что теперь «Минск-2» не будет выполнять вообще никто».

Бондаренко также сообщила, стоит ли Украине рассчитывать на международные форматы — «нормандские» встречи или переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Даже если эти встречи будут малопродуктивными, я выступаю за продолжение такой очной дипломатии. Лучше много говорить, чем много стрелять. В конце концов, конфликт на востоке Украины не имеет военного разрешения. Хочется лишь, чтобы Украина наконец-то протрезвела и по-взрослому включилась в эти дипломатические усилия. А не играла в какие-то детские игры, как она делала раньше, — заявила экс-депутат Рады. — Если президент Зеленский, секретарь СНБО Данилов и глава Офиса президента Ермак будут и дальше вести себя так, как в последнее время, то нас ничего хорошего не ждет. Именно эти люди выходили очень довольными после срыва очередных переговоров по Донбассу. Раньше у нас была надежда на то, что мы можем сохранить целостность страны хоть в какой-то федеративной форме, а теперь нам конфедерация не светит. В результате действий «зеленой» команды у нас скоро от Украины останется лишь какой-то обрубок! У наших дипломатов нет ни малейшей эффективности в работе. О какой «нормандской встрече» в этих условиях вообще можно мечтать?! С какими предложениями и требованиями они туда поедут?! Приходится признать — сегодня украинские дипломаты только разрушают все то, что с огромным трудом создают дипломаты других стран».

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Бондаренко также прокомментировала слова главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова — он заявил, что ДНР и ЛНР будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей.

«Я бы расценила это как лишний повод для России поторговаться. Здесь все в огромной степени зависит от того, как поведут себя международные игроки и, разумеется, сама Украина. Ведь международную геополитическую игру вокруг Украины никто не прекращал, — отметила она. — Хочется наконец воззвать к нашему высшему руководству — включайте мозги! Если они будут и дальше вот так бездумно вести себя на переговорах, то мы будем все больше утрачивать свои позиции. Даже не территории, а прежде всего экономические позиции. Посмотрите, как подрубила нашу экономику истерия вокруг «военного вторжения России»! От нас бегут инвесторы, мы потеряли более 10 миллиардов долларов за какие-то два месяца!»

По мнению политика, теперь на Украине речь идет даже не о развитии, а просто об удержании своих позиций.

«Нам предлагают говорить о патриотизме, но патриотизм — это то, за что стоит бороться. Простите, за что нужно бороться обычному, среднему украинцу? Земля уже практически не наша, крупнейшие производства закрываются, дороги и больницы на глазах ветшают, а уровень образования в школе — один из самых низких в Европе! За что тут держаться? Миллионы людей уже «проголосовали ногами» за нынешний патриотизм — они просто уехали навсегда из страны. И, боюсь, этот процесс будет только продолжаться — вне зависимости от состояния конфликта в Донбассе», — заключила Елена Бондаренко.

Тем временем, по данным западных СМИ, после признания РФ независимости республик Донбасса Евросоюз рассматривает возможность запрета на торговлю российскими гособлигациями — в качестве одной из санкционных мер против Москвы. Также под санкции ЕС могут попасть более 350 россиян, включая депутатов Госдумы и высших чинов Минобороны. При этом источники в Совете ЕС сообщили, что Евросоюз не намерен вводить против России санкции с «максимальным ущербом», то есть они не будут жестче санкций 2014 года.