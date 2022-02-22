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Национальный совет Мали одобрил продление переходного периода до пяти лет

Весь мир
Национальный совет Мали одобрил продление переходного периода до пяти лет
Global Look Press  /  © Habib Kouyate / XinHua

Бамако, 22 февраля. Члены Национального переходного совета Мали (CNT) единогласно одобрили продление переходного периода до пяти лет. Об этом сообщает Malijet.

По результатам голосования, все 120 членов CNT поддержали инициативу.

В утвержденном документе предусматривается, что продолжительность переходного периода будет соответствовать рекомендациям, которые вынесли по итогам национальных консультаций, проведенных в декабре 2021 года.

Несмотря на реакцию международной общественности и ограничительные меры против Бамако, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) с подачи Парижа, временные власти намерены провести выборы только после стабилизации обстановки и восстановления территориальной целостности Мали.

Национальный совет Мали одобрил продление переходного периода до пяти лет
wikipedia.org / Willem Heerbaart / CC BY 2.0

В данный момент переходное правительство сосредоточилось на улучшении работы государственного аппарата. С этой целью политики с помощью конкурса «Надежда, заслуги и справедливость» отобрали 800 человек, заинтересованных в развитии отечества.

Суммарно чиновники получили более 60 000 заявок. Около 41 тысячи обращений пришло из Бамако. Власти Мали уверенны, что новоприбывшие позволят в ближайшее время начать процесс восстановления страны.

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