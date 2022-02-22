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Беспилотник с взрывчаткой обезврежен в Петровском районе Донецка

Армия
Беспилотник с взрывчаткой обезврежен в Петровском районе Донецка
Prt Scr twitter.com  /  Министерство обороны Казахстана

Донецк, 22 февраля. Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был обезврежен в Петровском районе Донецка, сообщают СМИ.

Согласно информации Первого канала, беспилотник был начинен 400 г взрывчатого вещества.

Ранее сообщилось, что большое количество наемников иностранных ЧВК прибыли на территорию Украины. По словам замкомандира батальона донецких ополченцев «Восток» Александра Семенова, в основном наемники приезжают из Польши и Хорватии, также есть представители частных военных компаний из США.

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