Беспилотник с взрывчаткой обезврежен в Петровском районе Донецка

Донецк, 22 февраля. Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был обезврежен в Петровском районе Донецка, сообщают СМИ.

Согласно информации Первого канала, беспилотник был начинен 400 г взрывчатого вещества.

Ранее сообщилось, что большое количество наемников иностранных ЧВК прибыли на территорию Украины. По словам замкомандира батальона донецких ополченцев «Восток» Александра Семенова, в основном наемники приезжают из Польши и Хорватии, также есть представители частных военных компаний из США.