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Маргарита Аброськина расплакалась после выступления Камилы Валиевой на ОИ

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 18:47
Спорт
Маргарита Аброськина расплакалась после выступления Камилы Валиевой на ОИ
пресс-служба телеканала ТВ-3

Москва, 22 февраля. Маргарита Аброськина в детстве занималась гимнастикой, а теперь наблюдает за достижениями российских спортсменов. Актриса очень переживала по поводу выступления фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Аброськина призналась, что во время просмотра художественной гимнастики или фигурного катания она жалеет о том, что ушла из большого спорта, но это чувство быстро проходит. Актриса следила за новостями Пекина и смотрела мужскую эстафету в лыжных гонках и фигурное катание.

«Расплакалась после выступления Валиевой. Она такая чувственная, талантливая девочка, за которой наблюдаешь с открытым ртом, хочется, чтобы спортсменов не вмешивали в какие-то взрослые игры, очень жаль, что так случилось. Надеюсь, она еще покажет свое мастерство на следующей Олимпиаде», — заявила Аброськина.

Маргарита Аброськина расплакалась после выступления Камилы Валиевой на ОИ
Global Look Press / Peter Kneffel/dpa

Она также призналась, что обожает Александру Трусову за дерзость, честность, эмоциональность и смелость в проявлении чувств, сообщает портал Teleprogramma.pro. По мнению Аброськиной, фигуристка утерла нос всему миру и показала, что может невозможное. Актриса обрадовалась золотой медали Анны Щербаковой. Она считает всех спортсменок фантастическими.

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины также поддержали Валиеву после Олимпиады в Пекине. Спортсменки написали фигуристке, что она невероятная.

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актриса фигуристка валиева аброськина
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