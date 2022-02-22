Захарова сочла вопрос о границах ДНР и ЛНР делом будущего

Москва, 22 февраля. Случай ЛДНР с отсутствием определенных границ не является уникальным. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, огромное количество стран еще не решило вопросы со своими границами. Захарова подчеркнула, что в первую очередь должна решиться проблема с геноцидом в Донбассе.

«Поэтому ничего тут такого удивительного, что бывают суверенные страны, государства, у которых не решен или просто не зафиксированы границы — сплошь и рядом. В том числе речь идет о крупнейших странах. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Россия согласна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом решении объявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к нации.