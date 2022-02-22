Баранец: Россия может использовать международное право для отправки войск в Донбасс

Москва, 22 февраля. Россия может обеспечить республики Донбасса военной помощью на абсолютно законных основаниях, заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В комментарии изданию «Известия» он описал сценарий легитимной переброски подразделений Вооруженных сил РФ в ЛНР и ДНР. Для этого Москва может опираться на нормы международного права.

«Правительство ЛНР и ДНР по закону обратилось к Москве, чтобы заключить договоры. Это в рамках международных правил, — объяснил Виктор Баранец. — После этого последует уже наша помощь, скорее всего, военная, чтобы помочь защитникам Донецкой и Луганской земли изгнать оккупантов за пределы своих границ».

Федеральное агентство новостей /

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о решении признать независимость ЛНР и ДНР. Москва пошла на такой шаг в связи с ростом напряженности в Донбассе и угрозой наступления украинской армии. В рамках соглашения о сотрудничестве Луганская и Донецкая народные республики разрешили России размещать на своей территории военный контингент. При этом в Кремле подчеркнули, что вопрос переброски войск в Донбасс будет решаться «исходя из целесообразности», а также при обращении глав республик, передает телеканал «360».