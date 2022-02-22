Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 19:56
19:56
Общество
Актер Охлобыстин: В Донбассе несколько поколений детей выросли в подвалах
19:53
Армия
Путин: речь о вводе ВС РФ в Донбасс прямо сейчас не идет
19:52
Политика
Путин выразил надежду на дипломатическое решение вопросов о границах ДНР и ЛНР
19:50
Происшествия
Опьяневшая во время перелета в Лондон женщина ударила полицейского косметичкой по лицу
19:49
Весь мир
Букеле заявил, что Байден «потерял кредит доверия» из-за украинского кризиса
19:48
Армия
Путин: продвижение российских войск в Донбассе зависит от ситуации
19:47
Политика
Политолог Погребинский оценил испуг Авакова после слов Путина об Одессе
19:46
Происшествия
Работница сауны в Пугачеве избила коллегу поленом и лопатой
19:45
Армия
Путин: появление на Украине тактического ядерного оружия станет угрозой для России
19:44
Общество
Самарская область готова принять жителей ДНР и ЛНР
Все новости

Жители Боссембеле потребовали немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР

Весь мир
Жители Боссембеле потребовали немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 22 февраля. Жители центральноафриканского города Боссембеле присоединились к акции против присутствия сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). Об этом сообщает Le bon coin de Bangui.

«В стране продолжаются массовые протесты под лозунгом «СТОП МИНУСКА». Демонстрации проходят во многих городах, включая столицу республики — Банги.

Сегодня жители Боссембеле вышли на улицы, чтобы продемонстрировать недовольство деятельностью миротворцев ООН. Люди требуют «голубых касок» покинуть страну, так как они оказались неэффективным формированием и не смогли защитить мирное население от боевиков», — написано в материале издания.

Центральноафриканцы напомнили, что миротворцы стали виновниками многочисленных преступлений. В списке их «достижений» числятся грабежи, внесудебные казни, рэкет и пособничество радикальным группировкам.

Жители ЦАР не видят смысла в присутствии на территории государства контингента многопрофильной комплексной миссии ООН. С каждым годом в стране все чаще проходят митинги и демонстрации, участники которых требуют незамедлительного отзыва мандата МИНУСКА и вывода контингента Организации Объединенных Наций.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Жители Боссембеле потребовали немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР
африка цар
Комментировать