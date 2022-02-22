Жители Боссембеле потребовали немедленного вывода миротворцев ООН из ЦАР

Банги, 22 февраля. Жители центральноафриканского города Боссембеле присоединились к акции против присутствия сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). Об этом сообщает Le bon coin de Bangui.

«В стране продолжаются массовые протесты под лозунгом «СТОП МИНУСКА». Демонстрации проходят во многих городах, включая столицу республики — Банги. Сегодня жители Боссембеле вышли на улицы, чтобы продемонстрировать недовольство деятельностью миротворцев ООН. Люди требуют «голубых касок» покинуть страну, так как они оказались неэффективным формированием и не смогли защитить мирное население от боевиков», — написано в материале издания.

Центральноафриканцы напомнили, что миротворцы стали виновниками многочисленных преступлений. В списке их «достижений» числятся грабежи, внесудебные казни, рэкет и пособничество радикальным группировкам.

Жители ЦАР не видят смысла в присутствии на территории государства контингента многопрофильной комплексной миссии ООН. С каждым годом в стране все чаще проходят митинги и демонстрации, участники которых требуют незамедлительного отзыва мандата МИНУСКА и вывода контингента Организации Объединенных Наций.