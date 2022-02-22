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МИД Украины: отношения Киева и Москвы опустились ниже дна

Политика
МИД Украины: отношения Киева и Москвы опустились ниже дна
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 22 февраля. Отношения между Киевом и Москвой достигли критической точки, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Они опустились ниже дна, сказал глава украинского внешнеполитического ведомства. Это заявление Кулеба сделал на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Украинский министр ранее потребовал созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ по Донбассу. Обращение уже передано в международную организацию, добавил он.

Как сообщалось недавно, российский президент Владимир Путин напомнил в своем обращении, что Украина является частью истории РФ. Это не просто соседняя страна, на ее территории проживают близкие, друзья и родственники, подчеркнул глава государства.

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украина россия кулеба
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