МИД Украины: отношения Киева и Москвы опустились ниже дна

Киев, 22 февраля. Отношения между Киевом и Москвой достигли критической точки, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Они опустились ниже дна, сказал глава украинского внешнеполитического ведомства. Это заявление Кулеба сделал на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Украинский министр ранее потребовал созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ по Донбассу. Обращение уже передано в международную организацию, добавил он.

Как сообщалось недавно, российский президент Владимир Путин напомнил в своем обращении, что Украина является частью истории РФ. Это не просто соседняя страна, на ее территории проживают близкие, друзья и родственники, подчеркнул глава государства.