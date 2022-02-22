Министр экономики Бразилии выразил поддержку Болсонару перед выборами-2022

Бразилиа, 22 февраля. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил о намерении остаться на своем посту в случае переизбрания Жаира Болсонару на второй срок. Об этом он сообщил в ходе интервью на телеканале Jovem Pan News.

Гедес отметил, что, если его пригласят, он согласится продолжить исполнять функции министра. При этом министр подчеркнул, что надеется заручиться поддержкой в проведении прорыночной политики.

Занимая пост министра экономики с 2018 года, Гедес пытается отстаивать свою программу по развитию рыночных принципов, которая включает в себя содействие финансовой устойчивости и приватизацию. Данные цели сталкиваются с налогово-бюджетными мерами правительства Болсонару по сокращению цен на топливо перед выборами в октябре.

Несмотря на это, Гедес отметил, что, «пока президент сохраняет свою веру и энтузиазм», он будет полностью поддерживать Болсонару.

Нынешний глава Бразилии и его основной оппонент Луис Инасиу Лула да Силва готовятся к президентской гонке, которая состоится в октябре. Хотя ни один из политиков не зарегистрировал официально свою кандидатуру, они проводят активную предвыборную кампанию.

Лула да Силва остается фаворитом на победу во втором туре голосования, однако его преимущество перед Болсонару сократилось с 14 до 9% за последний месяц. По данным PoderData, 40% респондентов намерены проголосовать за Лулу, в то время как 31% выбрал Болсонару. В январе левый политик получил 42% против 26% за нынешнего президента.

Тем не менее исследования Quaest и Ipespe не зарегистрировали значительных изменений уровня поддержки Лулы по сравнению с январем. Согласно их результатам, лидер Партии трудящихся (РТ) Лула да Силва может победить и в первом туре голосования.