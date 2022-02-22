«Мы понимаем все риски»: Толстой о последствиях принятия ЛДНР

Заместитель председателя Государственной думы РФ, член Фракции «Единая Россия» Петр Толстой рассказал о процессе принятия суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Он утверждает, что все участники рассмотрения ратификации договоров о сотрудничестве и дружбе с ЛДНР осознавали возможный исход событий. Об этом политик заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы понимаем эти риски прекрасно. Большая часть депутатов Государственной думы сейчас уже находится под западными санкциями. У нас много людей, кто очень тщательно взвешивал сегодняшнее решение. Мы понимаем одно, что мы — русские люди. Если мы должны выбирать между войной и позором, если мы выбираем позор, то война придет все равно», — сказал Петр Толстой.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, этот выбор продиктован чувством солидарности русского человека с жителями принятых республик и чувством достоинства страны. Все это важнее всех возможных последствий для экономики.

«Хочу сказать всем тем, кто сегодня в разных «фейсбуках» на диванах возмущаются тем, что Россия ведет себя не так, как они хотят, а акции на бирже падают, или курс криптовалюты изменился. Дорогие друзья, не в этом счастье, не в этом суть русского мира — не в криптовалюте», — заявил Петр Толстой.

Федеральное агентство новостей /

Международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин предрек два варианта развития событий после принятия ЛДНР. Первый — «щадящий» для мира в Европе и благосостояния жителей России, в частности. А второй — губительный.