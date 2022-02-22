Политолог Капитоненко: Теперь судьба конфликта в Донбассе будет зависеть от географических предпочтений России

Украинские аналитики активно комментируют признание Россией республик Донбасса и прогнозируют дальнейшее развитие событий. По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований, кандидата политических наук Николая Капитоненко, Украина получила наглядный урок активной внешней политики после столь решительного шага России.

«Для меня признание Россией ДНР и ЛНР не стало неожиданностью, потому что еще в прошлом году было понятно, что стороны приближаются к этому варианту решения проблемы на юго-востоке. В последние недели стало окончательно ясно, что протолкнуть политическую часть «Минска-2» через Верховную раду не способен ни один украинский президент. Так что к такому шагу РФ нужно было быть готовыми в любой момент, — заявил Капитоненко.

По его словам, после случившегося команде Владимира Зеленского самое время доставать из-под сукна тот самый план «Б», который они анонсировали осенью 2019-го.

«Этот сценарий полностью меняет ситуацию в Донбассе и тот формат, в котором дальше может протекать конфликт. На мой взгляд, Минские соглашения на этом заканчиваются. А политические усилия Запада теперь будут направлены на резкое снижение военной напряженности между РФ и Украиной, — сообщил аналитик. — Кроме того, теперь нужно смотреть на дальнейшие решения Владимира Путина, касающиеся географии. Думаю, что с республиками Россия вскоре подпишет отдельный документ о том, где именно будут проходить границы. От этого сейчас зависит практически все. Если границы будут проходить по нынешней линии соприкосновения, то конфликт будет полностью заморожен, и мы получим «абхазский» сценарий. Для Украины это означает потерю надежды вернуть оккупированную часть Донбасса в обозримом будущем. Нам придется учиться жить с этим».

Если же Россия решит «сыграть по-крупному» и признает ЛДНР в границах областей, то мяч окажется уже на стороне руководства Украины, указал политолог.

«Наши власти должны будут решать — либо воевать с Россией, либо униженно отступать дальше. На мой взгляд, «географическое» решение России напрямую зависит от давления Запада, ведь боеспособность ВСУ в России оценивают как откровенно невысокую, — отметил Капитоненко. — Сейчас Запад активно вырабатывает свою реакцию на признание республик. Он должен выбрать компромиссный вариант — с одной стороны, наказать Россию за этот шаг, с другой — минимизировать риски для собственной экономики. Я думаю, Киеву не стоит уповать на то, что «весь мир введет сейчас все возможные санкции против РФ». А первичные меры, которые будут объявлены, будут и вовсе носить очень ограниченный характер».

Украине сегодня важно иметь абсолютно четкий план действий, ведь на нас сейчас смотрит весь мир, подчеркнул эксперт.

«А если никакого «плана Б» у команды Зеленского просто нет, то его придется придумывать на ходу. При этом нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему — то есть к дальнейшей эскалации в Донбассе. Думаю, впереди нас ждут десятилетия «замороженного» конфликта, и управлять ситуацией Украине будет все сложнее. При этом со временем проблема Донбасса станет намного менее значимой во внутриукраинской политике. Надеюсь, наши власти сделают серьезные выводы из этой истории и оценят, насколько успешной была наша внешняя политика в последние годы. Ведь именно она привела к той печальной ситуации, которую мы имеем сегодня. Россия приняла рискованное решение, и сегодня нельзя сказать, что сила международной поддержки Украины так уж высока», — сообщил он.

Вся международная политическая шумиха, все эти контакты на высшем уровне, а также заинтересованность Запада в диалоге с Россией дали Москве реальную широту маневра, отметил эксперт Международного центра перспективных исследований.

«По сути, сейчас Владимир Путин может выбирать любой из вариантов «географии» признания республик. И, если Россия выберет самый безопасный вариант, то почти гарантированно может рассчитывать на минимальную реакцию со стороны Запада. То есть, по сути, выйти сухими из воды. Вот вам наглядная разница между активной внешней политикой, которую проводила Россия, и политикой с надеждой на авось, которую проводили мы», — заключил Капитоненко.

Напомним, тем временем в ООН после признания Россией ЛДНР призвали к мирному урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что своим решением Россия нарушила суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ. А постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что признание Россией ЛДНР не меняет сути Минских соглашений, и Киев по-прежнему должен их выполнять.