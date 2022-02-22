«Переживаю за людей в Донбассе»: Николай Дроздов поддержал признание ЛНР и ДНР

Советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки уважаемый Николай Дроздов прокомментировал в беседе с ФАН новость о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

«Я в политике не очень компетентен. Но если наш президент Владимир Путин решил, значит так надо. Я был очень обеспокоен ситуацией в Донбассе, и очень не хотелось и не хочется, чтобы там был силовой конфликт. Переживаю и за людей в Донбассе и за нас в России. Я понимаю, что Владимир Владимирович взвешивает все «за» и «против» и принимает правильное решение», — поделился своим мнением Николай Дроздов.

Федеральное агентство новостей /

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