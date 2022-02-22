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Кедми: возвращение Крыма обеспечило Россию стратегическим превосходством над НАТО

Армия
Кедми: возвращение Крыма обеспечило Россию стратегическим превосходством над НАТО
 /  Федеральное агентство новостей

Москва, 22 февраля. Возвращение Крыма в состав России серьезно ослабило позиции Североатлантического альянса, заявил военный аналитик Яков Кедми.

На фоне растущей эскалации напряженности в регионе эксперт объяснил, как крымский маневр обеспечил России превосходство над НАТО. Прежде всего, именно благодаря полуострову сегодня существует Черноморский флот ВМФ РФ. Без Крыма для кораблей попросту не нашлось бы базы. Но полуостров выполняет не только функцию порта.

«Это системы защиты порта, передовой пункт со всеми системами электроники, контратаки, нейтрализации. Например, береговые ракетные комплексы в Крыму способны нейтрализовать базы США в Румынии», — заметил Кедми.

Кедми: возвращение Крыма обеспечило Россию стратегическим превосходством над НАТО
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Более того, без Крыма не удалось бы сформировать Средиземноморскую эскадру, которая смогла вытеснить Шестой флот ВМС США за Неаполь.

«Сегодня американцы вынуждены отойти за Неаполь. Но и там они уже не в безопасности, потому что силы ВКС, которые есть в Хмеймиме и работают с флотом, являются серьезным препятствием для свободных действий американцев. Тем более у России нет авианосцев», — заключил эксперт.

Ранее корабли Черноморского флота в ходе морских учений провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника. Кроме того, как сообщает телеканал «360», ВМФ РФ провел маневры в Средиземном море.

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