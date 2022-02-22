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Стилист Эвелина Хромченко показала привлекающий мужчин романтичный образ

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 18:13
Шоу-бизнес
Стилист Эвелина Хромченко показала привлекающий мужчин романтичный образ
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 22 февраля. Стилист Эвелина Хромченко объяснила, как модницы могли бы подчеркнуть хрупкость и женственность с помощью современных нарядов. Эксперт продемонстрировала романтичный и стильный образ.

Романтичный стиль оказался в центре внимания в новом эпизоде программы «Модный приговор». Участница шоу примерила наряды, один из которых наиболее удачно продемонстрировал ее женственность.

Хромченко прокомментировала выбор стилистов. Так, эксперт отметила, что именно этот образ идеально подходит женщинам, которые хотят подчеркнуть фигуру и продемонстрировать утонченность, а также привлечь внимание мужчин.

«Этот тренч в стиле «леди лайк», в таком очень романтичном, очень нравящемся мужчинам стиле, демонстрирует, конечно, тотальную жену», — обратила внимание Хромченко.

Стилист Эвелина Хромченко показала привлекающий мужчин романтичный образ
Prt Scr youtube.com / Модный приговор

По словам стилиста, основой образа «леди лайк» являются юбки и платья. Фасон должен подчеркивать достоинства фигуры. В крое могут присутствовать драпировка, рюши и банты.

Хромченко также высказалась о главном оттенке предстоящих весенних и летних сезонов. Стилист убеждена, что в грядущем сезоне фиолетовый окажется в тренде, если судить по дизайнерам, которые уже представили летние коллекции, которые объединил актуальный цвет. Поэтому Хромченко советует модницам присмотреться к аксессуарам и одежде этого оттенка.

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мода модный приговор хромченко
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