Политик Клинцевич о ситуации вокруг Донбасса и реакции Запада: «Терпение России кончилось»

Политик и военный эксперт, ветеран боевых действий в Афганистане в 1970-1980-х годах Франц Клинцевич в авторской колонке для ФАН рассказал о своем отношении к признанию Россией независимости республик Донбасса и к тому, как на это решение отреагировал Запад. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Горжусь страной и президентом! Колонка Франца Клинцевича

Я очень рад за нашу страну и горжусь ею. Я горжусь нашим президентом. Россия вновь показала всему миру, что, как говорится, есть порох в пороховницах! Мы и так слишком долго пытались договориться с киевской властью: уговаривали, предупреждали, просили. Все это знают. И вот, когда в Донбассе дело дошло до прямого геноцида, Россия просто вынуждена была вмешаться. Наша страна признала независимость ДНР и ЛНР и подписала соглашения о взаимной помощи.

Реакция Запада на это совершенно законное и справедливое решение меня просто поражает. Такой вакханалии лжи я не помню даже во времена холодной войны. В то время ведущие западные политики еще хоть как-то дорожили своей репутацией. А сегодня мы видим, что даже руководители западных государств позволяют себе хамские заявления в отношении России, не стесняются распространять откровенные фейки.

Мы почти восемь лет пытались договориться с Киевом по-хорошему. Нормандский формат, Минские соглашения — все делалось, чтобы разрешить донбасский конфликт. В ответ — саботаж и отказ Киева выполнять свои обязательства, и все это с откровенным цинизмом, с глумлением над международным правом и здравым смыслом.

И терпение России кончилось. Мы просто не можем бросить на произвол судьбы почти четыре миллиона человек, которые живут в Донбассе. Эти люди — женщины, дети, старики — восемь лет живут в полном смысле слова под огнем. Даже в относительно «спокойные» времена украинская армия ежесуточно выпускала по республикам Донбасса до 150 снарядов. А куда прилетит такой снаряд, где он разорвется, предугадать невозможно. Как невозможно представить себе жизнь в таких нечеловеческих условиях.

Посмотрите на съемки детей Донбасса, посмотрите на слезы в их глазах…

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Я много чего повидал на своем веку, но я просто поражаюсь людям, которые творят такое. Не хочу пачкать весь украинский народ, но с теми, кто всех запугал, кто в националистическом раже потерял человеческий облик, не щадит ни женщин, ни детей, нужно что-то делать.

Я сегодня видел кадры с Украины, как здоровый детина бьет кувалдой по голове памятника прославленного генерала Николая Ватутина, героя Великой Отечественной войны. И знаете, что я подумал? А ведь настанет момент, когда этот молодчик встретится с русским — нет, не генералом, — а просто бойцом сил специальных операций. Посмотрел бы я, как этот детина будет махать своей кувалдой и что он будет говорить. А лично я уверен, что такой человек может ударить по голове и ребенка, который будет кричать, за что вы убили мою маму… Именно с этого и начинается геноцид.

Так что решение взять под защиту народ Донбасса, которое президент принял после совещания с членами Совета безопасности России, было во многом вынужденное — это была именно операция по спасению людей.

Тут есть еще один важный момент. Если раньше и Киев, и его западные покровители отказывались садиться с республиками Донбасса за стол переговоров, дескать «не с кем там разговаривать», то теперь им придется это сделать. Донбассу подставила плечо Россия, одна из величайших держав, которая вернула себе былую мощь и значение. И «хозяину» Украины — Соединенным Штатам — тоже придется с этим считаться.

В заключение повторю: я очень горжусь своей страной и нашим президентом. Хочу передать президенту от имени всех ветеранов Афганской войны — в эти непростые времена мы всегда готовы встать с Вами рядом и оказать любую поддержку.