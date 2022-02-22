Вооруженным силам Украины нужно в кратчайшее время уйти из Краматорска, Славянска, Лисичанска, Северодонецка, поскольку они рискуют попасть в очередной котел. Об этом в интервью ФАН рассказал известный крымский журналист Сергей Веселовский.

Президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам объявил об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал это «давно назревшим решением». Также в этот день были подписаны главами республик в Кремле договоры о сотрудничестве с Россией.

Уже на следующий день депутаты Госдумы единогласным решением на пленарном заседании ратифицировали договоры с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Позже Совет Федерации ратифицировал на заседании договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Единогласно. Предусматривается, что договоры будут заключены сроком на десять лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды. Такие же процедуры проделали и народные республики Донбасса.

Известный крымский журналист Сергей Веселовский рассказал, что решение о призвании независимости Донецкой и Луганской народных республик стало для него настоящим праздником.

«Признание ДНР и ЛНР — большой для меня праздник. Я восемь лет об этом мечтал. Вчера это эмоционально воспринял точно так же, как то, что произошло с моим Крымом. Это большой славянский и русский праздник, который случился, в который трудно было поверить», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Также российский журналист посоветовал солдатам армии Украины срочно бежать из Донбасса. По его словам, Вооруженные силы Украины должны срочно освободить занятые ними в 2014 году города и населенные пункты.

«А если говорить о Донбассе, то я сейчас хотел бы посоветовать украинским военным, которые находятся на территории республик, как можно быстрее покинуть Краматорск, Славянск, Лисичанск, Северодонецк, потому что уже скоро могут повториться Иловайский и Дебальцевский котлы. Просто в этот раз с оружием в руках и несорванными погонами никто не позволит ВСУ выйти с территорий республик. Поэтому, кто успеет сейчас убежать, те убегут, а кто нет, тем, простите за просторечное выражение, «хана», — резюмировал Сергей Веселовский.

По мнению политолога, эксперта института стран СНГ Ивана Скорикова, признанием независимости Донбасса должны быть довольны как Соединенные Штаты, так и Украина.