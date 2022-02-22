Валентин Землянский: В признании ЛДНР во многом виноваты западные партнеры Украины

Оценивая предпосылки признания республик Донбасса Россией, киевские эксперты призывают винить в этом не только действующие власти страны, но и их западных партнеров, которые все последнее время вели политику двойных стандартов в отношении Украины, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем: данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский так прокомментировал плачевную ситуацию после признания ДНР и ЛНР, в которой оказалась Украина.

«На мой взгляд, пока еще достаточно мало информации для того, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Нужно дождаться ближайших геополитических событий — встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря [Энтони] Блинкена, а также анонсированного саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. При этом Украине нужно срочно избавляться от иллюзий — не только в отношении России, но и в отношении Запада, — подчеркнул аналитик. — Обратите внимание: президент Байден анонсировал экономические санкции в отношении ЛДНР, что очень показательно. Раньше таких санкций не было, и Запад, по всей видимости, вел с республиками активную торговлю через посредников. То есть на словах осуждая эти территориальные образования, Запад их поддерживал экономически. Я боюсь, что и последующие санкции против РФ и республик, которыми сейчас так грозится Запад, будут носить похожий, не слишком тяжелый характер».

Валентин Землянский подчеркнул, что не является сторонником военного обострения конфликта в Донбассе, вхождения в состояние войны, потому что это будет явно деструктивным сценарием для всех.

«При этом я не думаю, что «Минск-2» в том виде, в котором он существует сейчас, будет в каком-то виде реализован. Скорее всего, он будет трансформирован в какие-то новые договоренности и соглашения между Россией и Западом. В целом же я считаю, что Владимир Путин очень хорошо показал, что такое международное право и что такое real politic. По сути, Россия прошла по тонкой грани между вторжением и очередным витком горячего конфликта в Донбассе — она пошла по пути признания и немедленного оказания военной помощи республикам. Тем самым Москва поставила Запад в реально сложную ситуацию, ведь все угрозы «адских санкций» ранее касались либо вторжения РФ на Украину, либо аннексии Донбасса. Но ни того, ни другого не произошло, поэтому некоторым западным СМИ теперь приходится натягивать сову на глобус», — указал он.

Говоря о причинах возникновения нынешней ситуации, аналитик призвал рассматривать ситуацию в стране с Майдана 2014-го.

«У нас теперь любят говорить, что тогда «народ сверг ненавистного [Виктора] Януковича». Но на самом деле коренным образом изменился как внутренний, так и внешнеполитический курс всей страны. И корни нынешней ситуации лежат именно там. Все восемь лет, которые прошли с того времени, у нас была проблема не в отношениях с РФ, США или Евросоюзом. У нас огромная внутренняя проблема раскола в обществе. И этот раскол усугублялся как предыдущей властью, так и продолжает усугубляться нынешним режимом. «Зеленая» власть продолжает «косплеить [экс-президента Петра] Порошенко», делая ставку на все те же «Армию, мову, виру». Ничего не сделано для того «сшивания страны», о котором Зеленский так много говорил после своего избрания. Отсюда и тот результат, который мы получили 22 февраля», — сообщил аналитик.

Новостное агентство «Харьков». /

Если говорить о дипломатии, то мы должны четко понимать: это не наша война, Украина — в данном случае жертва, потому что через нее проходит сразу несколько векторов геополитического противостояния, считает эксперт.

«Есть не только вектор России, но и вектор Вашингтона, Лондона, Брюсселя и даже Пекина. И, кстати, Китай очень внимательно смотрит на реакцию международного сообщества, ведь у него есть собственный «Донбасс» в виде Тайваня. Украине пора перестать играть в чужие геополитические игры — ей нужно срочно начинать восстановление собственной экономики. Но здесь, увы, ничего не получится до тех пор, пока наше общество не придет к единению. Ситуации, когда нет навязывания воли активного меньшинства молчаливому большинству, этакого хуторского подхода к госуправлению. Потому что наше государство — это не хутор, и пора начинать относиться к нему максимально бережно. Разумеется, попытавшись извлечь все возможные уроки из признания Россией республик Донбасса», — заключил Землянский.

22 февраля Верховная рада Украины поддержала обращение, в котором оценила признание Россией ЛНР и ДНР как якобы «очередной акт агрессии» и призвала Запад ввести ряд санкций против Москвы. Это решение поддержали 336 народных избранников.