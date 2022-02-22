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В ДНР сообщили о прибытии большого числа наемников из западных ЧВК на Украину

Армия
В ДНР сообщили о прибытии большого числа наемников из западных ЧВК на Украину
Федеральное агентство новостей

Донецк, 22 февраля. Большое количество наемников иностранных ЧВК прибыли на территорию Украины, заявил замкомандира батальона донецких ополченцев «Восток» Александр Семенов.

По его словам, в основном наемники приезжают из Польши и Хорватии, также есть представители частных военных компаний из США, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что разведка НМ ДНР зафиксировала прибытие в Донбасс боевиков «Правого сектора»1. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также обратил внимание на концентрацию в регионе иностранных наемников, которых отправили на помощь украинской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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