Венгрия не поддержала новый пакет санкций против России

Будапешт, 22 февраля. Будапешт на заседании комитета постоянных представителей стран Европейского союза отказался поддержать очередной пакет антироссийских ограничений на фоне признания РФ независимости республик Донбасса. Соответствующее заявление сделал телеканал CNBC, ссылаясь на источник знакомый с ситуацией.

Евросоюз намерен отправить России вечером 22 февраля первую часть санкций. Такое заявление сделали в ЕС.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация убрала очередные ограничительные меры после признания Донецкой и Луганской народных республик в «пакет с пакетами». Об этом рассказала сенатор Елена Афанасьева.