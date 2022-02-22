Медведев предупредил Европу о газе за 2000 долларов после решения по «СП-2»

Москва, 22 февраля. Европе придется платить за газ по 2000 тысячи евро в случае остановки сертификации газопровода «Северный поток — 2», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил министерству экономики приостановить сертификацию проекта. Поводом для такого решения послужило признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — написал Дмитрий Медведев в своем Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Запад ввел бы санкции против Москвы в любом случае. По ее словам, новые антироссийские ограничения возникли бы и без признания ДНР и ЛНР. Поэтому утверждать, что санкции стали следствием такого решения, — неправильно, убеждена дипломат.