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Медведев предупредил Европу о газе за 2000 долларов после решения по «СП-2»

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 18:06
Экономика
Медведев предупредил Европу о газе за 2000 долларов после решения по «СП-2»
vk.com  /  Дмитрий Медведев

Москва, 22 февраля. Европе придется платить за газ по 2000 тысячи евро в случае остановки сертификации газопровода «Северный поток — 2», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил министерству экономики приостановить сертификацию проекта. Поводом для такого решения послужило признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — написал Дмитрий Медведев в своем Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Запад ввел бы санкции против Москвы в любом случае. По ее словам, новые антироссийские ограничения возникли бы и без признания ДНР и ЛНР. Поэтому утверждать, что санкции стали следствием такого решения, — неправильно, убеждена дипломат.

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медведев ес газ северный поток - 2
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