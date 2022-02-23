Не повод для радости: в чем истинные причины низкой безработицы в России

Россия по результатам последнего квартала 2021 года вошла в десятку европейских стран с самым низким уровнем безработицы. Безработица в РФ снижалась весь прошлый год и уже осенью 2021-го вышло исследование, в котором приводились цифры — отечественным предприятиям не хватает трудовых ресурсов в размере около 2,2 миллиона человек. Однако это не повод для радости: все дело в том, что рабочих рук не хватает не из-за резкого скачка в экономике, а потому что с каждым годом уменьшается количество трудоспособного населения. Об этом в беседе с ФАН сказал экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев.

Как объяснил эксперт, с одной стороны, стоит порадоваться за то, что практически каждый в нашей стране может найти себе работу. И в условиях конкуренции за сотрудников будут расти зарплаты. Но настораживают сообщения, поступающие от российских властей. Так, в январе текущего года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не ждет быстрого роста экономики вследствие того, что в экономике наблюдается так называемая «полная занятость». Более того, регулятор ждет даже снижение темпов роста экономики в следующие годы. И государственные управленцы не зря так скептически высказываются о таком достижении, как низкая безработица, подметил эксперт.

«Все дело в том, что снижение безработицы было достигнуто не за счет какого-то экономического бума и резкого роста количества рабочих мест. Как раз наоборот — в России наблюдается тяжелейший демографический кризис, который уменьшает трудоспособное население на сотни тысяч и миллионы человек в год. По сути, в стране не остается тех, кто может работать. Поэтому неудивительны в этой связи попытки стимулировать приток мигрантов в страну. По заявлениям вице-премьера Марата Хуснуллина, в Россию нужно ввезти около пяти миллионов дополнительных мигрантов. Однако катастрофические экономические и социальные последствия от реализации указанных решений даже сложно себе представить», — сказал Заборцев.

По словам эксперта, к сожалению, придется смириться с мыслью, что в ближайшие годы трудоспособное население в России будет только сокращаться. А для повышения благосостояния граждан и выхода на вектор развития уже сейчас необходимо принимать активные меры, направленные на развитие экономических институтов и на повышение производительности труда.

«Наибольшие потери ресурсов как в нашей экономике в целом, так и на наших отдельных предприятиях происходят из-за встроенных в экономическую систему издержек и ограничений. Миллионы людей сегодня заняты такой непроизводящей деятельностью, как учет, контроль, торговые и финансовые операции, делопроизводство. Миллиарды рабочих трудочасов в год сегодня предприятия тратят на внутренние и внешние простои, лишние перемещения, внутренний и внешний документооборот. Поэтому и решения в области роста экономики и производительности труда лежат именно в этой области», — объяснил Заборцев.

По факту необходимо сделать так, чтобы в экономической системе требовалось как можно меньше таких вот безрезультативных рабочих мест и меньших потерь на предприятиях и в организациях. А экономика стимулировала создавать производство настоящих товаров и услуг на предприятиях, развивающих страну и увеличивающих благосостояние людей. Но для этого требуются изменения экономических правил, привычек, устоев и стимулов, а не гигантских инвестиций, подчеркнул эксперт.

Ранее сервис «Работа.ру» опубликовал исследование, согласно которому примерно седьмая часть жителей России испытывает максимальный стресс на работе. Самая частая причина стресса — накопленная усталость, от которой страдает около половины россиян. На втором месте оказалась излишняя многозадачность. Также многие сотрудники испытывают стресс из-за плохого самочувствия и токсичной атмосферы в коллективе.