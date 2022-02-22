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«Поступки исторического значения»: признав ЛДНР, Россия подтвердила статус великой державы

Весь мир
«Поступки исторического значения»: признав ЛДНР, Россия подтвердила статус великой державы
Global Look Press  /  Michael Forster Rothbart, Alexander Rekun

Москва, 22 февраля. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик говорит о принадлежности РФ к разряду великих держав, заявил военный обозреватель и журналист Виктор Литовкин в интервью для ФАН.

«Не только этот шаг говорит о принадлежности нашей страны к великим державам. У нашей страны, вообще-то, один из крупнейших в мире ядерных арсеналов, и поэтому никто не сможет развязать против нас войну и помешать нам в проведении нашей независимой, суверенной политики», — сказал эксперт.

Государственный переворот 2014 года в Украине инициирован Западом для приближения к границам России. При этом интересы местного населения не учитывались, и украинцы, воспринимаемые в США как люди второго сорта, с легкостью позволяют собой управлять. Никто бы не спросил их мнения, даже если бы Вашингтон решил разместить ядерное оружие на украинской территории. При этом даже соседняя Польша не допускает подобной наглости в отношении себя.

Возвращаясь к теме Донбасса, Литовкин отметил, что Россия не в первый раз спасает малые республики от уничтожения.

«В 2008 году мы защитили Южную Осетию и Абхазию от риска быть уничтоженными. В 2014 году мы помогли Крыму вернуться в «родную гавань». Я уж не говорю о том, как мы остановили войны в Приднестровье, на Северном Кавказе, как мы защитили Сирию в ее войне против международных террористов. У нас много высоких достижений, это все поступки исторического значения», — напоминает собеседник.

Эксперт констатирует, что влияние США на Украине лишь укрепляется, что приведет к обострению отношений с РФ. Однако они и без того острые, отмечает Литовкин. Западу, и в первую очередь Соединенным Штатам, не нужна суверенная Россия, которая имеет свой голос, свое представление о хорошем и плохом, могучие вооруженные силы, и которую не заставить склонить голову.

«Если вся Европа распласталась ниц у ног США, то Россия этого не делает, она ведет себя самостоятельно. Конечно, будут продолжаться санкции, попытки принудить ее поступиться своей независимостью, потерять авторитет, имидж. Конкуренцию еще никто не отменял, и она продолжится, никуда деться от этого нельзя», — добавил он.

Признание ЛДНР свидетельствует о независимости российской политики — Литовкин
pixabay.com /

Признание независимости республик Донбасса является одной из форм реакции на деятельность Запада в Украине. Сам этот шаг еще не гарантирует остановку бойни, ведь известно, что до сих пор продолжаются обстрелы ДНР и ЛНР. Тем не менее отныне любая масштабная агрессия будет остановлена.

«Российские войска в случае непрекращения обстрелов будут вынуждены провести операцию по принуждению Украины к миру: подавят все огневые точки на линии соприкосновения и, может быть, разгромят украинские штабы и пункты управления, базы хранения вооружений и боеприпасов на территории Донецкой и Луганской областей. Возможно, они будут освобождены вплоть до административных границ, а там посмотрим, как будет складываться ситуация», — заключил эксперт.

21 февраля президент РФ Владимир Путин издал указы о признании независимости республик Донбасса, а также поручил установить с ними дипломатические отношения и обеспечить их безопасность силами Армии России.

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