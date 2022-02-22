«Поступки исторического значения»: признав ЛДНР, Россия подтвердила статус великой державы

Москва, 22 февраля. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик говорит о принадлежности РФ к разряду великих держав, заявил военный обозреватель и журналист Виктор Литовкин в интервью для ФАН.

«Не только этот шаг говорит о принадлежности нашей страны к великим державам. У нашей страны, вообще-то, один из крупнейших в мире ядерных арсеналов, и поэтому никто не сможет развязать против нас войну и помешать нам в проведении нашей независимой, суверенной политики», — сказал эксперт.

Государственный переворот 2014 года в Украине инициирован Западом для приближения к границам России. При этом интересы местного населения не учитывались, и украинцы, воспринимаемые в США как люди второго сорта, с легкостью позволяют собой управлять. Никто бы не спросил их мнения, даже если бы Вашингтон решил разместить ядерное оружие на украинской территории. При этом даже соседняя Польша не допускает подобной наглости в отношении себя.

"Relocating US nuclear weapons to Poland would be expensive, militarily unwise because it would make the weapons more vulnerable to preemptive attack, unduly provocative, and divisive within NATO."

US nukes in Poland are a truly bad idea https://t.co/xMjUmOi3xv via @BrookingsInst — Shubham Dhamelia (@shubhamdhamelia) May 19, 2020

Возвращаясь к теме Донбасса, Литовкин отметил, что Россия не в первый раз спасает малые республики от уничтожения.

«В 2008 году мы защитили Южную Осетию и Абхазию от риска быть уничтоженными. В 2014 году мы помогли Крыму вернуться в «родную гавань». Я уж не говорю о том, как мы остановили войны в Приднестровье, на Северном Кавказе, как мы защитили Сирию в ее войне против международных террористов. У нас много высоких достижений, это все поступки исторического значения», — напоминает собеседник.

Эксперт констатирует, что влияние США на Украине лишь укрепляется, что приведет к обострению отношений с РФ. Однако они и без того острые, отмечает Литовкин. Западу, и в первую очередь Соединенным Штатам, не нужна суверенная Россия, которая имеет свой голос, свое представление о хорошем и плохом, могучие вооруженные силы, и которую не заставить склонить голову.

«Если вся Европа распласталась ниц у ног США, то Россия этого не делает, она ведет себя самостоятельно. Конечно, будут продолжаться санкции, попытки принудить ее поступиться своей независимостью, потерять авторитет, имидж. Конкуренцию еще никто не отменял, и она продолжится, никуда деться от этого нельзя», — добавил он.

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Признание независимости республик Донбасса является одной из форм реакции на деятельность Запада в Украине. Сам этот шаг еще не гарантирует остановку бойни, ведь известно, что до сих пор продолжаются обстрелы ДНР и ЛНР. Тем не менее отныне любая масштабная агрессия будет остановлена.

«Российские войска в случае непрекращения обстрелов будут вынуждены провести операцию по принуждению Украины к миру: подавят все огневые точки на линии соприкосновения и, может быть, разгромят украинские штабы и пункты управления, базы хранения вооружений и боеприпасов на территории Донецкой и Луганской областей. Возможно, они будут освобождены вплоть до административных границ, а там посмотрим, как будет складываться ситуация», — заключил эксперт.

21 февраля президент РФ Владимир Путин издал указы о признании независимости республик Донбасса, а также поручил установить с ними дипломатические отношения и обеспечить их безопасность силами Армии России.