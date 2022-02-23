Зеленский может спустить ситуацию на тормозах: военный эксперт Коновалов о перспективах ЛДНР

ФАН связался с военным экспертом, политологом Иваном Коноваловым, который рассказал, как может развиваться ситуация в признанных 21 февраля народных республиках Донбасса.

«Варианты развития событий определены в документах, подписанных сторонами. Ситуация достаточно простая», — говорит Иван Коновалов.

Один из возможных вариантов, по мнению Коновалова, — что российские миротворцы войдут на территорию республик и будут обеспечивать в рамках принятого решения безопасность этих территорий и поддержание там мира, а дальше решат, как в принципе все будет организовано. По словам эксперта, это могут быть базы российские — по типу тех, что развернули в Абхазии и Южной Осетии — это наиболее удобный формат в данной ситуации. Россия вместе со всем окажет военное и финансовое содействие признанным 21 февраля территориям.

Будут ли российские войска отодвигать украинские с территорий Луганской и Донецкой областей, которые не подконтрольны народным республикам?

«Само принятие решения о признании республик не подразумевает, каковы границы. Есть административные границы, определенные, кстати, еще во времена СССР — это сам по себе юридический момент, который нужно будет решать. Но сейчас пока нет никаких контактов, потому что ситуация только началась — важно это понимать», — подчеркивает эксперт.

О том, когда реально можно будет об этом говорить — пока неизвестно, все может как затянуться, так и развиваться быстро. Причем, это самый реальный сценарий. Говорить об этом, по мнению Коновалова, начнут довольно скоро. Но на текущий момент этот вопрос главным не является.

Global Look Press / Michael Forster Rothbart, Alexander Rekun

«Очевидно, что сейчас они должны снизить активность, потому что если это приведет к прямому противостоянию с Россией, то для них это будет чревато, все это понимают. Более того, значительное количество силовиков, находящихся, к примеру, в Мариуполе и Краматорске, серьезно говорят о том, чтобы перейти на сторону ЛДНР, учитывая ситуацию. А потому обострять ее украинской стороне невыгодно. Отдельных эксцессов исключать нельзя, так как там достаточно большое количество нацистов, которые неподконтрольны Киеву, несмотря на все заявления. Попробуют они пойти на обострение? Ну все были свидетелями ситуации, когда пришлось уничтожить две БМП с прорвавшейся группой», — говорит Иван Коновалов.

Будет ли украинская сторона нагнетать обстановку? Ведь сообщения о том, что в одном месте упал снаряд, а в другом раздается автоматная очередь, приходят постоянно.

Самостийность силовых структур Украины известна, и, более того, сейчас опасность состоит в том, что Киев, учитывая президента Зеленского, человека, который вообще не искушен в политических делах, а в такой ситуации он принципе не знает, что делать. По мнению эксперта ФАН — это очевидно.

«Он может просто спустить ситуацию на тормозах, не принимать никаких решений, ничего не объявлять и просто выжидать. А силовики на местах будут ждать приказа о том, как действовать. По иерархии так должно быть. У них главным человеком в этом вопросе является Зеленский, а он может сейчас по рекомендациям своих «советников» так делать, либо потому что из Вашингтона сейчас не будет никаких указаний, потому что там тоже не знают, как действовать. Но выжидать им нельзя, пока это решение будет приниматься, есть опасность, что силовики могут действовать самостоятельно, а вот здесь быть нужно начеку», — уверен Коновалов.

По его мнению, ситуация уже понятна и проработана. Но конкретного сценария развития событий пока дать невозможно, так как ситуация пока только начинает развиваться. И необходимо совсем немного времени, чтобы понять — по какому пути пойдет каждая из сторон.