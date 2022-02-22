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Американский журналист Эберт счел смешными призывы США ввести санкции против ЛДНР

Политика
Американский журналист Эберт счел смешными призывы США ввести санкции против ЛДНР
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 22 февраля. Попытки Соединенных Штатов наложить рестрикции на ЛДНР и Россию выглядят комично, уверен американский журналист Стефен Эберт.

США уже применили всевозможные ограничительные меры, им остается лишь усилить антироссийскую риторику. Главными темами западной прессы станут «злая» Россия и ее президент Владимир Путин, убежден американский журналист. Эберт также напомнил об американских угрозах наложить санкции на РФ и ЛДНР, которые он разбил в пух и прах.

«Это смешно, ну что Вашингтон может сделать? Штаты грозили ввести санкции против всего населения ЛДНР, но ведь они полностью игнорируют само их существование. Вашингтон ни разу не оказал Донбассу ни политической, ни гуманитарной, ни военной помощи», — констатировал американский журналист.

Ранее Владимир Путин подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик, глава государства объявил о решении россиянам. Он также заключил с руководителями субъектов договоры о дружбе и сотрудничестве. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил: субъект смог выжить только благодаря России, передает Национальная служба новостей.

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