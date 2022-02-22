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Россия своих не бросает: депутат Журова о независимости ДНР и ЛНР
Политика
Россия своих не бросает: депутат Журова о независимости ДНР и ЛНР
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Признание независимости Луганской и Донецкой народных республик — это давно назревшее решение. Так в беседе с ФАН охарактеризовала самую горячую тему последних двух дней знаменитая спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мы говорили неоднократно, что своих не бросаем. Но при этом это не Крым, это другая немного ситуация: такая, что мы понимаем: это небезопасно для этих людей, и они просят о помощи, поступить иначе было нельзя. И такое же было и в Абхазии, и в Осетии, а сейчас это в ЛНР и в ДНР происходит. Поэтому в этом отношении Россия, просто как ближайший друг, не может пройти мимо. Мы наблюдали за этим процессом долгих восемь лет, думая, что все-таки украинская власть сможет выполнить Минские соглашения и урегулирует все спорные вопросы, которые возникли на этой территории. Но кроме как сделать это силовым способом — у них не получается. Но этого допустить нельзя, потому как гибнут люди, дети», — объяснила депутат Госдумы.

«Признать и защитить»: депутат Журова о независимости Донбасса
Федеральное агентство новостей /

По словам Светланы Журовой, новое положение ЛНР и ДНР — это гарантия безопасности. Есть надежда, что страсти в Донбассе поутихнут, и ситуация стабилизируется.

«Надо понимать, что все равно там жили граждане России. Там многие уже получили паспорта, и они уже были гражданами России. И они не просто так это делали, они делали это с определенным осознанием и пониманием. Другого выхода нам не оставили, как признать и защитить Донбасс», — высказалась Светлана Журова.

Накануне депутат Госдумы Олег Морозов развеял опасения некоторых экономистов, что отныне Россия будет вынуждена всегда «кормить» Донбасс.

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