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Плющенко прокомментировал историю с выключенным светом во время проката Жилиной

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 17:53
Спорт
Плющенко прокомментировал историю с выключенным светом во время проката Жилиной
Агентство городских новостей Москва

Москва, 22 февраля. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на историю с выключенным светом во время выступления его подопечной Вероники Жилиной.

На первенстве Москвы среди фигуристок старшего возраста в Ледовом дворце спорта «Москвич» неожиданно погас свет. В этом время на льду выступала одна из самых талантливых учениц Плющенко. Жилиной пришлось заново откатать программу.

С задачей юная фигуристка не справилась. Из-за волнения она сорвала первый же элемент и осталась без важного каскада, а потом допустила еще несколько грубых ошибок. Первое место заняла фигуристка ЦСКА Мария Гордеева. Плющенко заявил, что история уже исчерпана.

«Мы уже закончили эту историю, все прошло. Нет там никакого конфликта. Бывает такое», — заявил олимпийский чемпион порталу Teleprogramma.pro.

Плющенко объяснил и провальный прокат фигуристки Камилы Валиевой во время Олимпийских игр в Пекине. Он считает, что блестящие выступления конкурентов также сказались на программе спортсменки.

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плющенко тренер фигурист Жилина
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