Международный комитет Красного Креста заявил о дефиците воды в Донецке

Донецк, 22 февраля. Донецк испытывает острую нехватку воды из-за активных боевых действий. Об этом сообщили представители Международного комитета Красного Креста (МККК).

Представители комитета призвали все стороны избегать ударов по важным объектам инфраструктуры. Они подчеркнули, что в результате боевых действий были повреждены станции водоснабжения, а также водопроводы, что привело к дефициту воды в городе.

Как сообщалось ранее, руководство Донецкой и Луганской народных республик приняло решение об эвакуации населения в Ростовскую область. Президент России Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей. За последние сутки границу с РФ пересекли более 20 тысяч эвакуированных граждан.