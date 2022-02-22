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Международный комитет Красного Креста заявил о дефиците воды в Донецке

Общество
Международный комитет Красного Креста заявил о дефиците воды в Донецке
pixabay.com  /  PD

Донецк, 22 февраля. Донецк испытывает острую нехватку воды из-за активных боевых действий. Об этом сообщили представители Международного комитета Красного Креста (МККК).

Представители комитета призвали все стороны избегать ударов по важным объектам инфраструктуры. Они подчеркнули, что в результате боевых действий были повреждены станции водоснабжения, а также водопроводы, что привело к дефициту воды в городе.

Как сообщалось ранее, руководство Донецкой и Луганской народных республик приняло решение об эвакуации населения в Ростовскую область. Президент России Владимир Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей. За последние сутки границу с РФ пересекли более 20 тысяч эвакуированных граждан.

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