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Иностранные послы в Алжире призвали провести форум солидарности с сахарским народом

Весь мир
Иностранные послы в Алжире призвали провести форум солидарности с сахарским народом
pixabay.com  / 

Алжир, 22 февраля. Аккредитованные в АНДР иностранные послы предложили организовать Дипломатический форум солидарности с народом Сахары. Идею одобрили министерство иностранных дел и национальное сообщество за рубежом, чем засвидетельствовали твердую позицию североафриканской республики в вопросе принадлежности территорий пустыни.

«МИД приветствовал достойную инициативу и выразил постоянную готовность сопровождать форум в будущих мероприятиях, направленных на пропаганду сахарского дела и солидарности с угнетенным народом», — добавил один из послов.

Амар Белани в качестве специального посланника по Западной Сахаре и странам Магриба подтвердил позицию АНДР касательно статуса пустынных земель, за которые на протяжении четырех десятилетий борются Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО. По его мнению, страна выступила за справедливое разрешение проблемы, что соответствует основам и принципами международного права.

«Алжир, правительство и люди всегда поддержат братский сахарский народ в законной борьбе за достижение неотъемлемого права на самоопределение и выстраивание будущего», — сказал спецпосланник.

Белани подчеркнул, что участие борющегося за создание Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагима Гали в состоявшемся в Брюсселе шестом саммите Африканского и Европейского союзов «стало сокрушительным поражением Марокко и полностью опровергло тезис королевства о ликвидации вопроса».

«Недавние прорывы, достигнутые сахарцами в Центральной и Латинской Америке, кульминацией которых стало повторное признание Сахарской Республики правительствами Боливии, Гондураса и Перу, неизбежно последуют за аналогичными шагами других стран региона в будущем», — подчеркнул спецпосланник.

Ранее Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась в истоках борьбы за спорные территории, в частности, кто претендовал на пустыню и почему международное сообщество так и не урегулировало конфликтный вопрос.

 

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алжир западная сахара
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