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Минобороны Венгрии планирует перебросить войска на восток страны

Армия
Минобороны Венгрии планирует перебросить войска на восток страны
pixabay.com

Будапешт, 22 февраля. Министр обороны Венгрии Тибор Бенке распорядился отправить войска в восточную часть страны для укрепления границ.

По его словам, первые подразделения могут начать передислокацию уже 22 февраля.

«Я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащенных вооруженных сил. Другими словами, границу нужно укреплять», — заявил чиновник.

Ранее, как сообщает телеканал «360», венгерские власти предупредили об угрозе наплыва беженцев из Украины в случае эскалации напряженности. Кроме того, консульская служба Венгрии призвала граждан воздержаться от поездок в соседнюю страну.

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