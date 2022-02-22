Минобороны Венгрии планирует перебросить войска на восток страны

Будапешт, 22 февраля. Министр обороны Венгрии Тибор Бенке распорядился отправить войска в восточную часть страны для укрепления границ.

По его словам, первые подразделения могут начать передислокацию уже 22 февраля.

«Я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащенных вооруженных сил. Другими словами, границу нужно укреплять», — заявил чиновник.

Ранее, как сообщает телеканал «360», венгерские власти предупредили об угрозе наплыва беженцев из Украины в случае эскалации напряженности. Кроме того, консульская служба Венгрии призвала граждан воздержаться от поездок в соседнюю страну.