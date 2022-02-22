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Транспортная прокуратура Оренбурга выявила нарушения трудовых прав работников ж/д сферы
Общество
Транспортная прокуратура Оренбурга выявила нарушения трудовых прав работников ж/д сферы
Nation News  /  Наталья Агеенко

Оренбург, 22 февраля. Прокуратура Оренбургской области установила факт нарушения трудового законодательства на предприятии железнодорожного транспорта. В результате трудовые права работников были восстановлены.

В Сервисном локомотивном депо «Оренбургское» «ООО СТМ-Сервис» к работе в выходные в течение 2021 года были привлечены 19 человек. Сотрудникам работа в выходные дни не компенсировалась, письменного согласия на работу в выходные дни сотрудники предприятия не давали. Транспортная Прокуратура Оренбурга провела проверку и выявила нарушение трудовых прав, сообщает сетевое издание «Orenday».

Начальнику депо было внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо было привлечено к ответственности. Был произведен перерасчет и выплата денежных средств сотрудникам.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура выясняет обстоятельства падения снега на мать с детьми в Подмосковье. На семью с крыши упал пласт замерзшего снега. После этого пострадавших госпитализировали.

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