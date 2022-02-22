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Журналисты NYT: в США крайне обеспокоены сближением Китая с Россией

Политика
Журналисты NYT: в США крайне обеспокоены сближением Китая с Россией
pixabay.com

Вашингтон, 22 февраля. Активное сближение Китая с Российской Федерацией вызывает серьезные беспокойства в Соединенных Штатах, сообщили журналисты издания The New York Times.

По словам авторов NYT, визит бывшего американского лидера Ричарда Никсона в Китай 1972-го года позволил Вашингтону вывести государство из советской орбиты. Однако с того момента прошло ровно 50 лет, поэтому в Соединенных Штатах решили оценить перспективы дальнейших отношений с китайской стороной. Сегодня американцам намного выгоднее дружить с Пекином, а не враждовать. Чтобы наглядно убедиться в этом, достаточно взглянуть на вес КНР в экономике США. Никсон вряд ли мог помыслить о чем-то подобном.

Соавтор готовящейся к выходу книги «Си Цзиньпин: самый могущественный человек мира» Адриан Гейджес подчеркнул, что современной политикой западных стран в отношении КНР является полная противоположность того, что делал Никсон. Однако, подавая свою экономическую войну с Пекином в качестве «борьбы между свободным миром и диктатурой», американская сторона рискует сблизить Китай с Российской Федерацией.

Журналисты NYT: в США крайне обеспокоены сближением Китая с Россией
pixabay.com /

Журналисты NYT отметили, что главу РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли можно считать природными союзниками, но у них больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Они указали на ужасные для США последствия от сближения России и Китая. По их словам, Пекин и Москва воспринимают страну как хаотичного гегемона, стремительно теряющего свое влияние. Авторы материала подчеркнули, что союз России и Китая приближает становление нового мирового порядка.

МИД Китая ранее раскритиковал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию США, передает Национальная служба новостей. Пекин опасается, что такой курс призван сдержать развитие КНР.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что новая стратегия Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе направлена на сдерживание развития Пекина и бросает ему вызов. Об этом он рассказал в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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