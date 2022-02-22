Катар заявил о незаменимости поставок российского газа для ЕС

Доха, 22 февраля. Поставки российского газа в Европу сегодня не может заменить ни одна страна мира, уверен госминистр по вопросам энергетики Катара Саад аль-Кааби на саммите ФСЭГ.

Он отметил, что на фоне обострения на Украине многие говорят о способности Катара заменить российское топливо. Однако сейчас страна не обладает таким объемом газа, заявил министр. Он добавил, что доля России на европейском рынке составляет около 30-40%.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее заявила о необходимости преодолеть зависимость ЕС от иностранных поставок энергоресурсов. Она также рассказала, что Брюссель изучает возможные сценарии на случае прекращения Россией экспорта голубого топлива в Европу.

В то же время президент РФ Владимир Путин дал понять, что российская сторона намерена и дальше продолжать поставки газа на мировые рынки. Кроме того, он обратил внимание на востребованность голубого топлива в период энергетического перехода.