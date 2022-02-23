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Протянуть руку помощи новым жителям: как регионам облегчить адаптацию беженцев из Донбасса

Общество
Протянуть руку помощи новым жителям: как регионам облегчить адаптацию беженцев из Донбасса
Global Look Press  /  Svetlana Lomakina

На днях Ленинградская область присоединилась к числу регионов, готовых принять жителей ЛНР и ДНР. О том, какие меры помогут беженцам быстрее адаптироваться к новой жизни, в беседе с ФАН рассказала профессор СЗИУ РАНХиГС, доктор социологических наук Альбина Бесчасная.

Как сказала эксперт, по мере разрастания конфликта число желающих укорениться в России будет только возрастать. Это ставит перед принимающими беженцев регионами сразу несколько важных задач.

«Во-первых, новоприбывшим необходимо быстрее стабилизировать свою жизнь, включиться в экономическую жизнь, социальное и культурное пространство российского общества. Во-вторых, нельзя нарушать привычный уклад местных жителей. В противном случае со временем не исключен рост социальной напряженности», — пояснила собеседница ФАН.

При этом профессор добавила, что без помощи инициативных граждан государству будет труднее найти выход из сложившейся ситуации. Как отмечает социолог, хотя россияне уже сейчас посильно участвуют в судьбе беженцев, потенциальных источников поддержки должно быть больше.

Протянуть руку помощи новым жителям: как регионам облегчить адаптацию беженцев из Донбасса
Пресс- служба МЧС по Ростовской области /

«Протянуть руку помощи новым жителям могут отечественные работодатели, на добровольной основе предлагая вынужденным мигрантам рабочие места. Этот фактор позволит сформировать у людей чувство защищенности, даст им возможность строить перспективы на будущее. Также большой потенциал заложен в работе религиозных организаций, общественных фондов и волонтерских обществ. Волонтерам вполне по силам познакомить гостей с традициями, историей и основами законодательства», — заявила Бесчасная.

В целом эксперт выразила уверенность, что встраивание в российское общество для жителей ДНР и ЛНР не должно стать проблемой, так как исторически наши культуры близки по духу.

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял решение о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом он объявил 21 февраля в ходе телеобращения к нации.

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