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Актер Щербаков о признании Россией независимости ЛНР и ДНР: Хватит людям мучиться
Общество
Актер Щербаков о признании Россией независимости ЛНР и ДНР: Хватит людям мучиться
Федеральное агентство новостей  / 

Россия поступила абсолютно правильно, решив признать независимость республик Донбасса. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Российской Федерации Борис Щербаков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

Собеседник рассказал о своем отношении к этому решению российского правительства.

«Я его ждал, и наконец-то оно свершилось», — сказал актер.

Актер Щербаков о признании Россией независимости ЛНР и ДНР: Хватит людям мучиться
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Борис Щербаков также рассказал, чем именно, на его взгляд, так важен этот шаг для России.

«Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Хватит уже людям мучиться. Если Украина вдруг нападет, мы можем ввести войска. Здесь уже дело серьезное. Я считаю, правильно Владимир Владимирович поступил», — пояснил собеседник ФАН.

Актер Щербаков о признании Россией независимости ЛНР и ДНР: Хватит людям мучиться
Global Look Press / Bai Xueqi/Xinhua

В завершение он прокомментировал заявление коллективного Запада о введении новых санкций в отношении нашей страны.

«Пускай Запад относится к этому, как хочет», — подытожил народный артист Российской Федерации.

Ранее актер Виктор Сухоруков в беседе с ФАН поддержал признание суверенитета республик Донбасса. Артист заявил, что обеими руками выступает за дружбу народов.

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